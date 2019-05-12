Yaklaşan Ramazan Bayramı tatili 2. el araç fiyatlarını arttırdı

Ramazan Bayramı öncesinde 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı. Yaşanan durumdan etkilenen Kocaeli’de bulunan oto pazarındaki satılığa çıkartılan 2. el araçların fiyatlarında yaklaşık 5 bin TL artış yaşandı. Yaşanan artış, araçlara olan ilginin azalmasına neden olurken, araç sahipleri fiyatların bayram öncesinde giderek artmasının beklendiğini söyledi. Geçen aylara oranla vatandaşların araçlarının normal fiyatını yaklaşık 5 bin TL arttırdığını söyleyen vatandaşlar, bu durumun Ramazan Bayramı’nda tatile çıkacak insanların araç satın almak istemesinden kaynaklandığını ifade etti. Ramazan Bayramı’na 1 hafta kala oto pazarında araçların yüksek fiyatlara alıcı bulabileceğini kaydeden vatandaşlar, fiyatların tatil sonrasında düşeceğini vurguladı.

"FİYATLARIN DÜŞMESİNİN ÇOK ZOR OLDUĞU GÖZÜKÜYOR"



Pazardaki fiyatların yükselmesinin Ramazan Bayramı’ndan kaynaklandığını belirten Barış Ulaşan, daha önce de geldiği pazarda bir durgunluk yaşandığını gözlemlediğini dile getirerek, “Bugün aile aracımızı satmak için pazara geldim. Şu anda pazarın nabzını ölçmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalara göre bu hafta ilginin az olduğu görülüyor. O da Ramazan’dan kaynaklanıyor olsa gerek. İnsanların oruçlu olmasından dolayı, belki öğlenden sonra hareketlenebilir. Fiyatlara gelecek olursak, sıfır araçlara oranla 2. el araçlar daha çok rehavet görüyor. Çünkü 2. el araçlar bilindik, sahipleri araçlarını iyi tanıyor. İzlenimlerime göre 2. el araçlara daha çok ilgi var. Çünkü bilinen araçlar, daha çok kullanışlı. Sıfır el aracı gidip aldığınızda daha önce onu kullanan kimse olmadığı için tepkimelerini bilemezsiniz. O yüzden 2. ele rehavet daha çok. Benim de tavsiyem 2. elden yana. Bence fiyatlar düşmeyecek. Çünkü ÖTV’de düşüş yok. İkinci elde fiyatlar makul yine de. Ama önümüzde bayram var, yaz geliyor. Ailelerin araçlara ihtiyaçları var. O yüzden fiyatların düşmesinin şu anda çok zor olduğu gözüküyor” dedi.