Bu kıyafetleri yıkarken sakın yumuşatıcı dökmeyin: Mahvediyor!

Spor kıyafetleri teri ciltten uzaklaştırmak ve vücudun kuru kalmasını sağlamak için özel kumaşlardan üretiliyor. Ancak yumuşatıcıların içindeki maddeler kumaş liflerinin üzerine yerleşerek bu özelliği etkileyebiliyor.

SPOR KIYAFETLERİ NASIL YIKANMALI?

2019 yılında International Journal of Clothing Science and Technology dergisinde yayımlanan araştırmada, yumuşatıcının pamuklu ve polyester kumaşlar üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırmada yumuşatıcının tekrar tekrar kullanılmasıyla kumaşların su emme, hava geçirgenliği ve nem taşıma özelliklerinde değişiklikler yaşanabildiği görüldü.

Bu durum spor sırasında kıyafetlerin teri daha fazla tutmasına, geç kurumasına ve cilde yapışmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, spor kıyafetlerinin yıkama talimatlarına uyulmasını ve özellikle teri dışarı atan teknik kumaşlarda yumuşatıcı kullanılmamasını öneriyor. Ayrıca uygun deterjan kullanılması, yüksek sıcaklıktan kaçınılması ve kurutma talimatlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.