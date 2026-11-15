Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bu kıyafetleri yıkarken sakın yumuşatıcı dökmeyin: Mahvediyor!

Spor kıyafetlerini yıkarken kullanılan yumuşatıcı, kumaşların teri emme ve dışarı atma özelliğini olumsuz etkileyebiliyor. 2019 yılında yapılan bir araştırmada, yumuşatıcının özellikle polyester kumaşların nem taşıma ve hava geçirgenliği özelliklerini değiştirebildiği ortaya çıktı.

Bu kıyafetleri yıkarken sakın yumuşatıcı dökmeyin: Mahvediyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Spor kıyafetleri teri ciltten uzaklaştırmak ve vücudun kuru kalmasını sağlamak için özel kumaşlardan üretiliyor. Ancak yumuşatıcıların içindeki maddeler kumaş liflerinin üzerine yerleşerek bu özelliği etkileyebiliyor.

Bu kıyafetleri yıkarken sakın yumuşatıcı dökmeyin: Mahvediyor! 1

SPOR KIYAFETLERİ NASIL YIKANMALI?

2019 yılında International Journal of Clothing Science and Technology dergisinde yayımlanan araştırmada, yumuşatıcının pamuklu ve polyester kumaşlar üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırmada yumuşatıcının tekrar tekrar kullanılmasıyla kumaşların su emme, hava geçirgenliği ve nem taşıma özelliklerinde değişiklikler yaşanabildiği görüldü.

Bu kıyafetleri yıkarken sakın yumuşatıcı dökmeyin: Mahvediyor! 2

Bu durum spor sırasında kıyafetlerin teri daha fazla tutmasına, geç kurumasına ve cilde yapışmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, spor kıyafetlerinin yıkama talimatlarına uyulmasını ve özellikle teri dışarı atan teknik kumaşlarda yumuşatıcı kullanılmamasını öneriyor. Ayrıca uygun deterjan kullanılması, yüksek sıcaklıktan kaçınılması ve kurutma talimatlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın Gürlek duyurmuştu: 14 yıldır faili meçhuldü! Cinayetin detayları ortaya çıktıAkın Gürlek duyurmuştu: 14 yıldır faili meçhuldü! Cinayetin detayları ortaya çıktı
Uzaydan gelen gizemli sinyalin sırrı çözüldüUzaydan gelen gizemli sinyalin sırrı çözüldü

Anahtar Kelimeler:
spor yumuşatıcı kıyafet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.