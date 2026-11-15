Akın Gürlek duyurmuştu: 14 yıldır faili meçhuldü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ve eşi Saime Sivri'ye ilişkin 14 yıllık soruşturmada, yıllar sonra yeniden değerlendirilen adli tıp tespitleri dosyanın seyrini değiştirdi. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü harekete geçti.

2015 yılında Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları yeniden inceleyen ekipler, yapılan değerlendirmelerde, kalıntılar arasında bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun geçmişteki tedavi kayıtlarıyla uyumlu olduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; Bursa'da Mehmet Salih A. ile dini nikahlı olan Saime Sivri, tartışıp evden ayrılarak Osmaniye'ye gitti. Burada Mehmet Şahinoğlu ile tanışan Sivri, daha sonra Şahinoğlu ile resmi nikahla evlendi. Saime Sivri'nin birlikteliğinden haberdar olan Mehmet Salih A.'nın, akrabası aracılığıyla Osmaniye'deki adresini öğrendiği ve Şubat 2012'de buraya gitti. Mehmet Şahinoğlu ile görüşen Mehmet Salih A.'nın, Saime Sivri'nin kendisinin dini nikahlı eşi olduğunu anlatmasının ardından çift boşandı. Mehmet Salih A. ile birlikte Bursa'ya dönen Saime Sivri'den 26 Şubat 2012 tarihinden itibaren bir daha haber alınamadı.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Mehmet Salih A., Saime Sivri'nin kendisini terk etmesinden Mehmet Şahinoğlu'nu sorumlu tuttu. Plan yapan Mehmet Salih A., S.D. isimli bayan şahıs ile evlenme vaadiyle Şahinoğlu'nu kandırarak İstanbul'a getirdi. 18 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'a gelen Şahinoğlu'ndan da bir daha haber alınamadı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Mehmet Şahinoğlu'nun İstanbul'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine götürüldüğü ve burada öldürülerek gömüldüğü öne sürüldü. Dosyaya giren tanık beyanlarında, cesedin daha sonra bulunduğu yerden çıkarılarak Kestel ilçesindeki Ümitalan mevkiine götürüldüğü ve burada yakılarak tamamen yok edilmek istendiği iddia edildi.

ÜST ÇENE KEMİĞİ DOSYANIN KİLİT DELİLİ OLDU

2015 yılında Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları üzerinde yapılan incelemede, kalıntıların ağır derecede yanmış olması nedeniyle o dönemde kimlik tespitine yönelik çalışmalarda kesin sonuca ulaşılamadı. Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, bölgede bulunan insan kalıntılarına ilişkin adli tıp raporları ve diş tedavisi kayıtları tekrar incelendi. Üst çene kemiği parçasındaki diş yapısının Mehmet Şahinoğlu'nun 2011 yılında yaptırdığı diş tedavisine ilişkin kayıtlarla uyumlu olduğu belirlendi. Bu tespitler, 14 yıldır aydınlatılamayan dosyada önemli bir delil olarak değerlendirilirken HTS ve baz istasyonu kayıtları, fiziki takip çalışmaları ve tanık beyanları da yeniden ele alındı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkında verilen beraat kararları istinaf incelemesinde de onandı. Dosyanın taşındığı Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2025 tarihinde beraat kararlarını bozdu. Yargıtay'ın bozma kararında, verilen ifadelerin ve Kestel'de bulunan üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu olmasının yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca HTS ve baz istasyonu kayıtlarının bilirkişiler tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesi, diğer soruşturmaların araştırılması ve cesetlerin çıkarıldığı iddia edilen bölgelerde yeniden inceleme yapılması istendi.

Mehmet Şahinoğlu'nun yanı sıra 26 Şubat 2012'den bu yana kendisinden haber alınamayan Saime Sivri'nin akıbeti de soruşturma kapsamında yeniden araştırılmaya başlandı. Yeni tanık beyanları doğrultusunda Sivri'nin cesedinin de Ümitalan mevkiinde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgede gerçekleştirilen yeni incelemelerde kimliği henüz belirlenemeyen insan kemiklerine ulaşıldı. Bulunan kemik parçaları, kimlik tespiti ve olayla bağlantısının araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri'nin gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmada Geçmiş yıllara ait adli tıp raporları, diş kayıtları, HTS ve baz istasyonu verileri ile tanık beyanları yeniden değerlendirildi.

Elde edilen yeni örneklerin ardından 10 Kasım sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında dosyanın baş şüphelisi olarak değerlendirilen Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A.'nın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A. ile S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A., S.İ., R.A., M.A., F.A., ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle bugüne kadar 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu.

HİÇBİR CİNAYETİN ÜZERİNİN ZAMANLA ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ! 76 DOSYADA 83 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK! Yıllar önce işlenen cinayetlerin aydınlatılması, geride kalan ailelerin cevapsız sorularına yanıt bulunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu amaçla, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Bursa ve Bitlis’te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç ayrı cinayet dosyasını yeniden ele aldık. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarını birlikte değerlendirdik. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledik. 📍 BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA | MEHMET ARICAN – 16 YILLIK FAİLİ MEÇHUL Mustafakemalpaşa’da 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş hâlde bulunan Mehmet Arıcan’ın dosyasında HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklandı. 📍 BİTLİS / TATVAN | KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN KADIN – 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL Tatvan’da 2006 yılında başından ateşli silahla vurulmuş hâlde yol kenarında bulunan kadının dosyasında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları yeniden incelendi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Yurt dışında bulunan firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürerken maktulün kimliğinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor. 📍 BURSA / KESTEL | MEHMET ŞAHİNOĞLU – 14 YILLIK DOSYA 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu’nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2015 yılında Kestel’de bulunan yanmış insan kemiklerine yönelik adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden ele alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturmaları titizlikle yürüten Mustafakemalpaşa, Tatvan ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüze; Bursa, Tatvan ve Mustafakemalpaşa İl-İlçe Jandarma Komutanlıklarımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya, adaletin tecellisi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. — Akın Gürlek (@abakingurlek) November 13, 2026

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu'na ilişkin 14 yıllık dosyanın da yeniden ele alındığını daha önce belirten Bakan Gürlek, 2015 yılında bulunan yanmış insan kalıntıları üzerindeki adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilirken, "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.