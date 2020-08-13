Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yaklaşık 40 milyon kişi yaşıyor! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri...

Yaklaşık 40 milyon kişi yaşıyor! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Günümüzde 7 milyara yaklaşan dünya nüfusunun çoğunluğu büyük şehirlerde yaşar. Özellikle gelişmiş ülkelerde kent nüfusu oldukça yüksektir. Bu büyük kentlerdeki dev kalabalıklara neredeyse her fotoğrafta rastlamak mümkündür. Hatta sahip olduğu nüfus nedeniyle bir ülkenin nüfusundan daha kalabalık şehirler bile söz konusudur.

Yaklaşık 40 milyon kişi yaşıyor! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri...

Şehirler imkanlar açısından zengin olsa da nüfusu milyonları aşan bu şehirlerde pek çok sorun görülür. Artan kent nüfusu sağlık, ulaşım, çevre, hayat pahalılığı gibi konularda ciddi sıkıntılara neden olur. Birleşmiş Milletler Nüfus Teşkilatı gelecekte, bu şehirlerde yaşanabilirlik oranının azalacağını ortaya koyuyor.

İŞTE DÜNYANIN EN KALABALIK İLK 10 ŞEHRİ!

1. TOKYO-JAPONYA (37.435.191)

38 milyona yakın nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehri konumunda yer alır. Japonya'nın başkenti olan şehirde sokaklarda yürümek bazen işkence haline gelir. Sokakların modern tasarımlara ve ileri teknolojiye sahip olduğu şehir, uzun bir süre daha bu şöhretini koruyacak gibi gözüküyor.

2. DELHİ-HİNDİSTAN (29.399.141)

Listenin ikinci sırasında Hindistan'ın kuzeyindeki şehri Delhi yer alır. Oldukça kalabalık olan şehirde nüfusun 2030 yılına kadar 10 milyon daha artacağı tahmin ediliyor.

3. ŞANGAY-ÇİN (26.307.104)

Modern bir metropol olan şehir, Çin'in en büyük kenti unvanına sahiptir. Turistik açıdan ve finans merkezi olarak öne çıkan şehir üçüncü sırada yer alır. 10 yıl sonra nüfusunun 31 milyonu bulması bekleniyor.

4. SAO PAULO-BREZİLYA (21.846.507)

Sao Paulo, Asya dışındaki en büyük şehir unvanına sahiptir. Aynı zamanda Güney yarım kürenin de en büyük şehridir. Ekonomik, kültürel ve finansal açıdan ülkesinin merkezidir. Şehirde insan sayısı, aşırı trafik ve büyük bir kirliliğe yol açar. Tahminlere göre şehrin nüfusu gelecek yıllarda da artmaya devam edecek gibi görünüyor.

5. MEXİCO CİTY-MEKSİKA (21.671.908)

Latin Amerika'nın finans merkezi olarak öne çıkan şehir, listede beşinci sırada yer alır. Şehirdeki yüksek nüfus; çevre sorunları, hava kirliliği, içme suyu sorunu, atık problemi, toplu taşıma yetersizliği gibi sorunları beraberinde getirir. 2030 yılında şehir nüfusunun 24 milyon seviyelerine ulaşması bekleniyor.

6. KAHİRE-MISIR (20.484.965)

Mısır'ın başkenti olan şehir, sahip olduğu piramitlerle birçok turiste ev sahipliği yapar. Aynı zamanda Kuzey Afrika'nın en önemli kentlerinden biri olan bu şehir, bin yıldan beri bölgenin en büyük şehri olarak anılır. Hızlı nüfus artışı sebebiyle kentin nüfusunun, 2030 yılında 24 milyonu aşması bekleniyor.

7. DAKKA-BANGLADEŞ (20.283.552)

Bangladeş'in en kalabalık olan şehri listemizin yedinci sırasındaki Dakka'dır. Aynı zamanda 2015 yılından beri nüfus yoğunluğu olarak dünyada birinci sırada yer alır. Şehirde km başına 44.500 kişi düşer.

8. MUMBAİ-HİNDİSTAN (20.185.064)

Hindistan'ın en kalabalık şehirleri arasındadır. Böylece dünyadaki kalabalık şehirler sıralamasında sekizinci sırada yer alır.

9. PEKİN-ÇİN (**20.035.455)**

Çin, dünya üzerindeki en kalabalık kentlerden beşine sahiptir. Pekin ise Çin'deki en kalabalık kentler arasında ikinci sırada bulunur. Pekin’in nüfusunun 2030 yılında 27 milyonu bulması bekleniyor.

10. OSAKA-JAPONYA (19.222.665)

Osaka'da düşük doğum oranları nedeniyle son birkaç yıldır nüfus azalıyor. 2030 yılında nüfusunun 19 milyon civarında olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek! Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek!
Kahve falında yıldız görmekKahve falında yıldız görmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...

Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Aksiyon,komedi...

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Aksiyon,komedi...

Çok şaşıracaksınız! İşte evde bakılan en egzotik hayvanlar...

Çok şaşıracaksınız! İşte evde bakılan en egzotik hayvanlar...

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek!

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Temizlik hastası Kadir olay oldu!

Temizlik hastası Kadir olay oldu!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en romantik yerleri! Sevgilinizle harika bir zaman geçirmek için...

Dünyanın en romantik yerleri! Harika bir zaman geçirmek için...

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek! Mutluluk veren yapımlar...

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek!

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Polisiye, aksiyon, komedi, gençlik...

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Aksiyon,komedi...

Havalı sözler: Birbirinden cool sözler

Havalı sözler: Birbirinden cool sözler

Üzgün sözler: Üzgün hissettiğiniz anlar için en güzel cümleler

Üzgün sözler: Üzgün hissettiğiniz anlar için en güzel cümleler

İhanet Sözleri: İhanete uğrayanlar için en güzel cümleler

İhanet Sözleri: İhanete uğrayanlar için en güzel cümleler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.