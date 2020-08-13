Yaklaşık 40 milyon kişi yaşıyor! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri...

Şehirler imkanlar açısından zengin olsa da nüfusu milyonları aşan bu şehirlerde pek çok sorun görülür. Artan kent nüfusu sağlık, ulaşım, çevre, hayat pahalılığı gibi konularda ciddi sıkıntılara neden olur. Birleşmiş Milletler Nüfus Teşkilatı gelecekte, bu şehirlerde yaşanabilirlik oranının azalacağını ortaya koyuyor.

İŞTE DÜNYANIN EN KALABALIK İLK 10 ŞEHRİ!

1. TOKYO-JAPONYA (37.435.191)

38 milyona yakın nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehri konumunda yer alır. Japonya'nın başkenti olan şehirde sokaklarda yürümek bazen işkence haline gelir. Sokakların modern tasarımlara ve ileri teknolojiye sahip olduğu şehir, uzun bir süre daha bu şöhretini koruyacak gibi gözüküyor.

2. DELHİ-HİNDİSTAN (29.399.141)

Listenin ikinci sırasında Hindistan'ın kuzeyindeki şehri Delhi yer alır. Oldukça kalabalık olan şehirde nüfusun 2030 yılına kadar 10 milyon daha artacağı tahmin ediliyor.

3. ŞANGAY-ÇİN (26.307.104)

Modern bir metropol olan şehir, Çin'in en büyük kenti unvanına sahiptir. Turistik açıdan ve finans merkezi olarak öne çıkan şehir üçüncü sırada yer alır. 10 yıl sonra nüfusunun 31 milyonu bulması bekleniyor.