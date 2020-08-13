Yaklaşık 40 milyon kişi yaşıyor! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri...

Şehirler imkanlar açısından zengin olsa da nüfusu milyonları aşan bu şehirlerde pek çok sorun görülür. Artan kent nüfusu sağlık, ulaşım, çevre, hayat pahalılığı gibi konularda ciddi sıkıntılara neden olur. Birleşmiş Milletler Nüfus Teşkilatı gelecekte, bu şehirlerde yaşanabilirlik oranının azalacağını ortaya koyuyor.
İŞTE DÜNYANIN EN KALABALIK İLK 10 ŞEHRİ!
1. TOKYO-JAPONYA (37.435.191)
38 milyona yakın nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehri konumunda yer alır. Japonya'nın başkenti olan şehirde sokaklarda yürümek bazen işkence haline gelir. Sokakların modern tasarımlara ve ileri teknolojiye sahip olduğu şehir, uzun bir süre daha bu şöhretini koruyacak gibi gözüküyor.
2. DELHİ-HİNDİSTAN (29.399.141)
Listenin ikinci sırasında Hindistan'ın kuzeyindeki şehri Delhi yer alır. Oldukça kalabalık olan şehirde nüfusun 2030 yılına kadar 10 milyon daha artacağı tahmin ediliyor.
3. ŞANGAY-ÇİN (26.307.104)
Modern bir metropol olan şehir, Çin'in en büyük kenti unvanına sahiptir. Turistik açıdan ve finans merkezi olarak öne çıkan şehir üçüncü sırada yer alır. 10 yıl sonra nüfusunun 31 milyonu bulması bekleniyor.
4. SAO PAULO-BREZİLYA (21.846.507)
Sao Paulo, Asya dışındaki en büyük şehir unvanına sahiptir. Aynı zamanda Güney yarım kürenin de en büyük şehridir. Ekonomik, kültürel ve finansal açıdan ülkesinin merkezidir. Şehirde insan sayısı, aşırı trafik ve büyük bir kirliliğe yol açar. Tahminlere göre şehrin nüfusu gelecek yıllarda da artmaya devam edecek gibi görünüyor.
5. MEXİCO CİTY-MEKSİKA (21.671.908)
Latin Amerika'nın finans merkezi olarak öne çıkan şehir, listede beşinci sırada yer alır. Şehirdeki yüksek nüfus; çevre sorunları, hava kirliliği, içme suyu sorunu, atık problemi, toplu taşıma yetersizliği gibi sorunları beraberinde getirir. 2030 yılında şehir nüfusunun 24 milyon seviyelerine ulaşması bekleniyor.
6. KAHİRE-MISIR (20.484.965)
Mısır'ın başkenti olan şehir, sahip olduğu piramitlerle birçok turiste ev sahipliği yapar. Aynı zamanda Kuzey Afrika'nın en önemli kentlerinden biri olan bu şehir, bin yıldan beri bölgenin en büyük şehri olarak anılır. Hızlı nüfus artışı sebebiyle kentin nüfusunun, 2030 yılında 24 milyonu aşması bekleniyor.
7. DAKKA-BANGLADEŞ (20.283.552)
Bangladeş'in en kalabalık olan şehri listemizin yedinci sırasındaki Dakka'dır. Aynı zamanda 2015 yılından beri nüfus yoğunluğu olarak dünyada birinci sırada yer alır. Şehirde km başına 44.500 kişi düşer.
8. MUMBAİ-HİNDİSTAN (20.185.064)
Hindistan'ın en kalabalık şehirleri arasındadır. Böylece dünyadaki kalabalık şehirler sıralamasında sekizinci sırada yer alır.
9. PEKİN-ÇİN (**20.035.455)**
Çin, dünya üzerindeki en kalabalık kentlerden beşine sahiptir. Pekin ise Çin'deki en kalabalık kentler arasında ikinci sırada bulunur. Pekin’in nüfusunun 2030 yılında 27 milyonu bulması bekleniyor.
10. OSAKA-JAPONYA (19.222.665)
Osaka'da düşük doğum oranları nedeniyle son birkaç yıldır nüfus azalıyor. 2030 yılında nüfusunun 19 milyon civarında olması bekleniyor.
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