Yaklaşık 400 bin TL'yi denize attı! Şakanın bedeli çok ağır oldu...

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki bir kadın, eşinin kötü bir şakası yüzünden büyük bir maddi ve duygusal kayıp yaşadı. The Mirror’ın haberine göre, çift teknede vakit geçirirken 29 yaşındaki adam aniden ciddi bir ifadeyle eşine “Seni aldattım” dedi. Kadın, eşinin daha önce böyle ciddi bir konuda şaka yapmadığını söyleyerek sözlerine inandı.

8 BİN STERLİNLİK YÜZÜĞÜ DENİZE ATTI

Büyük bir şok yaşayan kadın, o an panikle ve öfkeyle parmağındaki evlilik ve nişan yüzüğünü denize attı. Yüzüklerin değeri yaklaşık 8 bin sterlin (yaklaşık 400 bin TL) olarak açıklandı.

Kısa süre sonra adam bunun sadece bir şaka olduğunu söyledi. Ancak iş işten geçmişti. Kadın, o an ne yaptığını bilmediğini, tamamen içgüdüsel davrandığını ve hala üzgün olduğunu dile getirdi.

ADAM SOSYAL MEDYADAN TEPKİYE UĞRADI

Olay sosyal medyada da büyük tepki topladı. Kullanıcılar, adamın yaptığı şakanın sınırı aştığını ve hiçbir şekilde komik olmadığını savundu.