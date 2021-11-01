MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalancı 7. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, Deniz'e saldırıyor

Yalancı 7. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, Deniz'e saldırıyor

01.11.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Yalancı dizisinin 7. bölümünden 3. fragman yayınlandı. Gerilimin ve heyecanın artacağı bir bölümün sinyallerini veren Yalancı'nın yeni bölüm fragmanında Deniz, Mehmet Emir'in yeni kurbanını uyarmaya çalışırken delil aramaya devam ediyor. Mehmet Emir ve Deniz arasındaki kovalamaca oyunu giderek tehlikeli bir hal almaya başlıyor ve Mehmet Emir, Deniz'i öldürmeye çalışıyor. Deniz, Mehmet Emir'in elinden nasıl kurtulacak merakla bekleniyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı, 5 Kasım Cuma akşamı 7. bölümüyle ekrana gelecek. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin yeni bölümünde ilginç gelişmeler yaşanacak.

Yalancı (4)(12)

YALANCI'NIN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mehmet Emir karanlık sırlarını bir bir Deniz'e anlatmıştır. Mehmet Emir de artık gergindir. Ama Deniz'le ilgili takıntısı, onu sinirlendirmek için tekrar avlanmaya iter.

Yalancı (1)(16)

Deniz bu yeni kurbanın kim olduğunu bulabilecek midir? Bir yandan yaptığı hatadan dolayı pişman olan Murat, Deniz'e yeni bir ipucu getirir.

Yalancı (2)(14)

Deniz onu en derinden yaralayan eski kocası ile iş birliği yapacak mıdır?

Yalancı (3)(11)

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" özetsiz yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne-kızdan iddialı Cadılar Bayramı kostümüAnne-kızdan iddialı Cadılar Bayramı kostümü
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Volkan, Derin’den boşanacağını herkese söylüyor Volkan, Derin’den boşanacağını herkese söylüyor
Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

Araç sahiplerine uyarı! 20 bin TL'ye kadar masraf çıkabilir

Araç sahiplerine uyarı! 20 bin TL'ye kadar masraf çıkabilir

Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...

Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...

Sosyal medyadan liste paylaşıp duyurdu: Alkole zam geldi

Sosyal medyadan liste paylaşıp duyurdu: Alkole zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!

Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!

Tepki çeken paylaşım! "Bir kaç beyni çıldırmış insan 'bayrağa k*çını dönmüşsün' demiş..."

Tepki çeken paylaşım! "Bir kaç beyni çıldırmış insan 'bayrağa k*çını dönmüşsün' demiş..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.