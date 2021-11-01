Yalancı 7. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, Deniz'e saldırıyor

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı, 5 Kasım Cuma akşamı 7. bölümüyle ekrana gelecek. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin yeni bölümünde ilginç gelişmeler yaşanacak.

YALANCI'NIN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mehmet Emir karanlık sırlarını bir bir Deniz'e anlatmıştır. Mehmet Emir de artık gergindir. Ama Deniz'le ilgili takıntısı, onu sinirlendirmek için tekrar avlanmaya iter.

Deniz bu yeni kurbanın kim olduğunu bulabilecek midir? Bir yandan yaptığı hatadan dolayı pişman olan Murat, Deniz'e yeni bir ipucu getirir.

Deniz onu en derinden yaralayan eski kocası ile iş birliği yapacak mıdır?

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" özetsiz yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de.

