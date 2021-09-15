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Yalancı dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yalancı ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

15.09.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni sezondaki dizisi Yalancı'nın 1. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yalancı'nın ilk bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir (Salih Bademci) arasında sürecek mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor. Süreç Film imzalı dizi Yalancı, ilk bölümüyle 17 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor.

Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisi için geri sayım sürüyor. İlk bölümüyle 17 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek olan Yalancı'dan bir tanıtım daha yayınlandı. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda her iki taraf da yaşadıklarından çok emin bir şekilde olanları anlatmaya çalışıyor ancak bir taraf yalan söylüyor.

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Peki 'yalancı' kim? İzleyicileri temposu hiç düşmeyen sürükleyici bir hikaye bekliyor.

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YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deniz, Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir. Boşanmıştır, uzun süredir hayatına kimseyi sokmamıştır.

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Kız kardeşiyle aynı hastanede görev yapan ve öğrencilerinden birinin de babası olan ünlü cerrah Mehmet Emir ile akşam yemeğine çıkar.

Yalancı (2)(3)

Birlikte geçirdikleri gecenin sabahına ikisi de farklı duygularla uyanır.

Yalancı (2)(2)

Her iki taraf da yaşadıklarından son derece emindir.

Yalancı (5)(4)

Ama birinin yalan söylediği ortadadır. Peki bu hikayedeki yalancı kimdir?

Yalancı (1)(2)

Deniz mi yoksa Mehmet Emir mi? İki taraf tek doğru.

Yalancı (4)(3)

Show TV'de yayınlanacak olan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor.

Yalancı (1)(3)

Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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"Yalancı" Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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