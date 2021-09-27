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Yalancı dizisi 3. yeni bölümden çarpıcı fragman! Yalancının kim olduğu ortaya mı çıkıyor?

27.09.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalancı dizisinin 3. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerde oynadığı Yalancı'nın yeni bölümünde Deniz ve Mehmet Emir'in gerilim dolu konuşmasının dikkat çekiyor. Doruk'un "Tecavüzcü müyüm ben?" sorusu kafaları karıştırıyor. Yasemin'in bulduklarından Deniz'e ve polise bahsetmeyeceğini söylemesi ise şüphe uyandırıyor. Deniz'in saldırıya uğraması korku dolu anlara sahne olurken, kimin 'yalancı' olduğu konusundaki gizem bu bölüm çözülmeye başlıyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı heyecanla beklenen dizisi Yalancı'nın 1 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 3. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin yeni bölümünde Mehmet Emir sadece Deniz'in küpesini bulmamış bu savaşta bir adım öne geçmiştir.

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YALANCI'NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Deniz'in şansı pek de yaver gitmemektedir. Geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam ortaya çıkmış, karşısına dikilmiştir. Bu adam dengeleri değiştirecek, kendi gerçeğine sımsıkı tutunmuş tarafları bir kez daha karşı karşıya getirecektir.

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Doruk ise babasını, itibarını geri kazanması için adım atmaya zorlamaktadır. Aslında bu savaş herkesin kendi savaşıdır. Kazanan da, kaybeden de sürekli değişmektedir. Fakat yalancı için zaman dolmaktadır.

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Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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