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  4. Yalancı dizisi 4. yeni bölümden çarpıcı fragman! Mehmet Emir'in büyük sırrı ortaya mı çıkıyor?

Yalancı dizisi 4. yeni bölümden çarpıcı fragman! Mehmet Emir'in büyük sırrı ortaya mı çıkıyor?

05.10.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalancı dizisinin 4. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerde oynadığı Yalancı'nın yeni bölümünde Yasemin, Mehmet Emir'in ölen karısına ne olduğunu öğrendiklerini söylerken bu durum karşısında Mehmet Emir de elindeki büyük kozu kullanıyor ve Murat'la aralarında olan ilişkiyi bildiğini ifade ediyor. Taraflar arasındaki gerilim giderek artarken Deniz, Mehmet Emir'e dair çok önemli bir bilgiye ulaşıyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı heyecanla beklenen dizisi Yalancı'nın 8 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 4. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin yeni bölüm fragmanında Deniz ve Mehmet Emir'in karşı karşıya geliyor. Murat, Mehmet Emir'e saldırıyor. Deniz ise Mehmet Emir ile ilgili önemli bir bilgiye ulaşıyor. "Deniz'in öğrendiği şey ne?" sorusunun yanıtı büyük bir merakla bekleniyor.

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YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalancı'nın ekrana gelen üçüncü bölümünde Mehmet Emir, Deniz'e karşı büyük bir koz elde etti. Kendisini arayan Ercan Adalı ile görüşen Mehmet Emir, Deniz hakkında kendini aklayabileceği yeni bilgiler öğrendi. Ercan'ın iddialarına göre Deniz geçmişte yine aynı şekilde kendisine iftira atmıştı. Ercan Adalı, geçmişte yaşadıklarını polise anlattı ve Deniz'in kendisine de iftira attığını söyledi. Bu ifade, Mehmet Emir için çok olumlu bir gelişmeydi ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Ercan ile konuşan Mehmet Emir, adamın gerçek yüzünü anladı.

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Doruk'un kız arkadaşı Zeynep'in düşük yapması, hastanede Mehmet Emir ve Deniz'i karşı karşıya getirdi. Deniz için araştırmalarına devam eden Murat da Mehmet Emir hakkında önemli bir bilgi yakaladı. Mehmet Emir'in hayatını kaybeden eşi hakkında araştırma yapan Murat, Yasemin ile buldukları şeyleri paylaştı. Murat, Mehmet Emir için harekete geçerken karşı taraftan da atak geldi. Mehmet Emir, Murat'a Yasemin ile görüştüklerini bildiğini söyledi ve açık şekilde tehdit etti. Her şey Mehmet Emir'in lehine işlerken sonunda Mehmet Emir'e takipsizlik kararı çıktı. Seyircileri ise asıl şoke eden sürpriz final sahnesiyle ekrana geldi. Mehmet Emir'in aklandığı düşünülürken yapılan ters köşe herkesi şoke etti. Merakla beklenen yalancı, Mehmet Emir çıktı. Olay gecesinde Mehmet Emir'in, Deniz'in içkisine ilaç damlattığı öğrenildi.

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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