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  4. Yalancı dizisi 5. yeni bölümden çarpıcı fragman! Mehmet Emir'in yeni kurbanı kim olacak?

Yalancı dizisi 5. yeni bölümden çarpıcı fragman! Mehmet Emir'in yeni kurbanı kim olacak?

14.10.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalancı dizisinin 5. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerde oynadığı Yalancı'nın yeni bölümünde Mehmet Emir'in elinde ilaç şişesi tuttuğu tanıtımda evine gelen kadın akıllara "yeni kurbanı mı?" sorusunu getiriyor. Deniz'in başkalarının da kendisiyle aynı kaderi paylaşmaması için yapacağı plan merakla bekleniyor. Deniz'in okuldaki diğer öğretmenlerden aldığı tepki karşısındaki ani çıkışı dikkat çekiyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı heyecanla beklenen dizisi Yalancı'nın 15 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 5. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin yeni bölüm fragmanında yaşadığı şeylere rağmen Deniz'in kararlı ve güçlü duruşu bir kez daha izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor.

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YALANCI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir.

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Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur.

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Sezgileri dışında. Mehmet Emir kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır.

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Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.

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Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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