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Yalancı dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, Deniz'in evine zorla giriyor!

10.11.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Yalancı 8. bölümüyle ekrana geldi. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerde oynadığı Yalancı'nın 9. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yalancı yeni bölümde, Deniz'in kapısına dayanan Mehmet Emir zorla eve giriyor. Korkunç yüzünü bir defa daha gösteren Mehmet Emir, "O akşamı hatırlıyor musun? Ne kadar güzeldin, ne kadar heyecanlıydın. Hatta güzelliğinin bir parçası heyecanındandı" diyor. Büyük korku yaşayan Deniz ise "Senden iğreniyorum, sen sapıksın" diyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı, 9 Kasım Salı akşamı 8. bölümüyle ekrana geldi. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin 9 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

"BEN ARTIK NEFES ALAMIYORUM"

Yalancı'nın yeni bölüm fragmanında, Deniz'in içinde bulunduğu zor durumu polislere açıklamaya çalıştığı anlar dikkat çekiyor. Deniz, "Benim elimi kolumu bağladınız, ben kıpırdayamıyorum. Ben artık nefes alamıyorum" diyerek isyan ediyor. Deniz, Mehmet Emir'in annesine ulaşarak onunla konuşmaya çalışırken Arif'in gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği merakla bekleniyor.

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YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat’ı atlatır.

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Hilal ile randevusuna gitmeyi başarır. Hilal kendisini bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

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Canan, Mehmet Emir’e duyduğu nefret yüzünden Mehmet Emir’in evine taş atmış ve kaçmıştır. Doruk, evlerine taş atan kişinin Deniz olduğunu düşünür. Bu durum Mehmet Emir ve Deniz’i bir kez daha yüz yüze getirir.

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Deniz bu olay vesilesi ile Mehmet Emir’in bir kurbanı daha olduğunu anlamış olur.

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Bu yeni kurban konuşursa Mehmet Emir’in bir yalancı olduğunu ortaya çıkaracak ve Mehmet Emir’i parmaklıklar ardına gönderebilecektir.
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Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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