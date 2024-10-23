Yalancı mantı tarifi: Yalancı mantı nasıl yapılır?

Türk mutfağına has çeşit çeşit birçok tarif vardır. Bu tariflerden biri de adı daha çok Kayseri şehri ile özdeşleşmiş olsa da ülkenin dört bir yanında yapılan mantıdır. Mantı açmaya vakti olmayanlar ama bu eşsiz lezzetten mahrum da kalmak isteyenler için ise bir yalancı mantı tarifimiz var. Bu tarifin yapımı ise son derece kolay.
Uzun uzun mantı açacak vaktiniz yoksa ama canınız mantı çekiyorsa birkaç dakika içinde kolay bulunan malzemeler ile hazırlayabileceğiniz yalancı mantı tarifini deneyebilirsiniz. İşte yalancı mantı tarifi, işte malzemeler:
MALZEMELER
4 yufka
İçi için:
1 soğan
Yarım demet maydanoz
Birere çay kaşığı karabiber ve tuz
Sosu:
2 kaşık yağ
1 kaşık salça
1 çay kaşığı nane
1 bardak kaynar su
TARİF
İç harç malzemelerini bir kapta karıştırın.
Yufkaları tek tek yarıya kesin ve yanlarından içe doğru katlayın.
İç harcı yufkaya şerit halinde yerleştirin.
Yufkaları aynı şekilde iç harç ile doldurarak rulo şeklinde sarın.
Ruloları fırın kabınızın derinliğine göre dilimleyin.
Yağlanmış fırın tepsisine rulo parçaları dikine yerleştirin.
Üzerlerine fırça yardımı ile yağ sürün.
Sıcak fırında 180 derecede yarım saat pişirin.
Bir tencerede sos malzemelerini karıştırarak 5 dakika pişirin.
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