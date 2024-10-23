Yalancı mantı tarifi: Yalancı mantı nasıl yapılır?

Uzun uzun mantı açacak vaktiniz yoksa ama canınız mantı çekiyorsa birkaç dakika içinde kolay bulunan malzemeler ile hazırlayabileceğiniz yalancı mantı tarifini deneyebilirsiniz. İşte yalancı mantı tarifi, işte malzemeler:

MALZEMELER 4 yufka

İçi için:

1 soğan

Yarım demet maydanoz

Birere çay kaşığı karabiber ve tuz

Sosu:

2 kaşık yağ

1 kaşık salça

1 çay kaşığı nane

1 bardak kaynar su