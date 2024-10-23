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Yalancı mantı tarifi: Yalancı mantı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 20:24
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Türk mutfağına has çeşit çeşit birçok tarif vardır. Bu tariflerden biri de adı daha çok Kayseri şehri ile özdeşleşmiş olsa da ülkenin dört bir yanında yapılan mantıdır. Mantı açmaya vakti olmayanlar ama bu eşsiz lezzetten mahrum da kalmak isteyenler için ise bir yalancı mantı tarifimiz var. Bu tarifin yapımı ise son derece kolay.

Yalancı mantı tarifi: Yalancı mantı nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 345kal

Uzun uzun mantı açacak vaktiniz yoksa ama canınız mantı çekiyorsa birkaç dakika içinde kolay bulunan malzemeler ile hazırlayabileceğiniz yalancı mantı tarifini deneyebilirsiniz. İşte yalancı mantı tarifi, işte malzemeler:

MALZEMELER

  • 4 yufka
  • İçi için:
  • 1 soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Birere çay kaşığı karabiber ve tuz
  • Sosu:
  • 2 kaşık yağ
  • 1 kaşık salça
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 bardak kaynar su

TARİF

  • İç harç malzemelerini bir kapta karıştırın.
  • Yufkaları tek tek yarıya kesin ve yanlarından içe doğru katlayın.
  • İç harcı yufkaya şerit halinde yerleştirin.
  • Yufkaları aynı şekilde iç harç ile doldurarak rulo şeklinde sarın.
  • Ruloları fırın kabınızın derinliğine göre dilimleyin.
  • Yağlanmış fırın tepsisine rulo parçaları dikine yerleştirin.
  • Üzerlerine fırça yardımı ile yağ sürün.
  • Sıcak fırında 180 derecede yarım saat pişirin.
  • Bir tencerede sos malzemelerini karıştırarak 5 dakika pişirin.
  • Pişen yufkaların üzerine sosu gezdirin.
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