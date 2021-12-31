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Yalancı Sevgilim nerede çekildi? Yalancı Sevgilim ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu…

31.12.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı ilk günden itibaren sinemada geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yalancı Sevgilim filmi, televizyon ekranlarında da izleyiciyi ekran karşısına kilitledi. Metin Yıldırım, Salih Güney ve Gökhan Keser gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Yalancı Sevgilim filminin oyuncu kadrosu ve konusu da dikkat çekiyor.

Yalancı Sevgilim nerede çekildi? Yalancı Sevgilim ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu…

Enis Özkan ile Murat Çiçek’in yapımcılığını üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Günay Günaydın’ın oturduğu Yalancı Sevgilim dizisinin senaryosunu ise Meltem Çitci kaleme aldı. Yeşilçam oyuncusu Sami Akyanak, Yalancı Sevgilim filminde iş teklifleri gelmemesinden dolayı unutulduğunu düşünmeye başlayarak içine kapanır. Mahallenin cici kızı da Sami’nin kapısını çalar. Olaylar da bundan sonra daha da ilginç bir hâl alır…

YALANCI SEVGİLİM NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yalancı Sevgilim filmi, 2021’de İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekildi.

YALANCI SEVGİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI

Yalancı Sevgilim filminde Arbil Tamur, Gökhan Keser ve Belma Memati gibi isimler yer alır.

Yalancı Sevgilim nerede çekildi? Yalancı Sevgilim ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu…

YALANCI SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sami Akyanak (Salih Güney) yetmişleri devirmiş eski bir Yeşilçam oyuncusudur. Uzun süredir kendisine iş teklifleri gelmemesinden dolayı unutulduğunu düşünmeye başlar ve içine kapanarak, adeta kendisini eve hapseder. Bu durum karşısında mahallemizin cici kızı Belgin (Arbil Tabur) bir gün Sami beyin kapısını çalar ve evleneceği haberini verir fakat damat tarafına varlıklı bir ailenin kızı olduğu yalanını söylediğini, kimsesi olmadığından dolayı istemeye geldiklerinde varlıklı dedesini onun oynamasını rica eder. Önceleri Sami bey, bu teklife şiddetle karşı çıkar ama kızı gibi sevdiği Belgin’in ısrarlarına daha fazla dayanamaz. Artık Belgin’in oyunu başlamıştır. Sıra Sami beyin tanımadığı bir damat adayı ve bir köşk bulmaya gelmiştir.

Yalancı Sevgilim nerede çekildi? Yalancı Sevgilim ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu…

Mahalledeki antikacıya dedesinin köstekli saatini tamire getiren Ferit de (Gökhan Keser) bu oyuna dahil olur. Belgin ve Ferit rollerine çalışırken aralarında ki yakınlaşma zamanla aşka dönüşür. Belgin, Ferit’in gerçekten zengin olduğunu öğrenmesiyle birlikte çiftimizin arasında başlayan soğukluk Sami beyin ve mahallelinin hazırladığı yeni bir oyunla düzeltilmeye çalışılır.

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