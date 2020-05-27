Yalancı tavuk göğsü, ağzım tatlansın ama beni baymasın diyenler için ideal bir lezzet. Yalancı olmasından kaynaklı vejetaryen dostlarımız da kendilerini afiyetle yiyebilirler. Yalancı tavuk göğsü tarifi ve yapılışını sütlü tatlı seven takipçilerimiz için paylaşıyoruz...

MALZEMELER

Bir su bardağı un

Bir litre süt

Bir bardak toz şeker

125 gram tereyağı

Bir paket vanilya

HAZIRLANIŞI

Tereyağını teflon bir tencerede eritin.

Yağ eriyince içine içine unu ilave edin.

Un hafif pembeleştiğinde içine sütü ve şekeri katıp çırpıcı tel yardımıyla karıştırın.

Karışım koyulaşıp göz göz olmaya başladığında ocaktan alın.

İçine vanilyayı ekleyip mikserle 5 dakika karıştırın.

Hazırladığınız tavuk göğsünü orta büyüklükte bir borcama aktarın.

Ancak bu işlemden önce borcamın ıslak olmasını sağlamalısınız. Aksi halde dillimleri keserken zorlanırsınız.

Tavuk göğsünü buzdolabında yaklaşık 4 saat dinlendirdikten sonra dilimleyin.

Dilerseniz üzerine tarçın tozu veya Hindistan cevizi tozu serpebilirsiniz.

