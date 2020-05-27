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Yalancı tavuk göğsü tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaza merhaba dediğimize göre hafif yemeklere, tatlılara yönelme vakti geldi. Yalancı tavuk göğsü, hem çok masum hem de çok leziz bir tatlı. Üstelik yapılışı da son derece pratik. Yalancı tavuk göğsü tarifi arayanlar için yapılışıyla beraber detaylandırıyoruz, buyursunlar.

Yalancı tavuk göğsü tarifi

Yalancı tavuk göğsü, ağzım tatlansın ama beni baymasın diyenler için ideal bir lezzet. Yalancı olmasından kaynaklı vejetaryen dostlarımız da kendilerini afiyetle yiyebilirler. Yalancı tavuk göğsü tarifi ve yapılışını sütlü tatlı seven takipçilerimiz için paylaşıyoruz...

MALZEMELER

Bir su bardağı un
Bir litre süt
Bir bardak toz şeker
125 gram tereyağı
Bir paket vanilya

HAZIRLANIŞI
Tereyağını teflon bir tencerede eritin.
Yağ eriyince içine içine unu ilave edin.
Un hafif pembeleştiğinde içine sütü ve şekeri katıp çırpıcı tel yardımıyla karıştırın.
Karışım koyulaşıp göz göz olmaya başladığında ocaktan alın.
İçine vanilyayı ekleyip mikserle 5 dakika karıştırın.
Hazırladığınız tavuk göğsünü orta büyüklükte bir borcama aktarın.
Ancak bu işlemden önce borcamın ıslak olmasını sağlamalısınız. Aksi halde dillimleri keserken zorlanırsınız.
Tavuk göğsünü buzdolabında yaklaşık 4 saat dinlendirdikten sonra dilimleyin.
Dilerseniz üzerine tarçın tozu veya Hindistan cevizi tozu serpebilirsiniz.

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