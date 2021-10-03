Yalancılar ve Mumları nerede çekiliyor? Yalancılar ve Mumları dizisi bugün başlıyor!

İlk bölümü ile bu akşam FOX TV'de ekrana gelecek olan Yalancılar ve Mumları dizisinin ayrıntıları merak ediliyor. Pazar akşamları izleyici karşısına çıkacak dizinin başrollerinde pek çok başarılı isim yer alıyor. Peki Yalancılar ve Mumları nerede çekiliyor?

YALANCILAR VE MUMLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

MEDYAPIM'ın yapımını üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Merve Girgin'in oturduğu dizinin kadrosunda başarılı oyunculardan Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz'ın yer alacak. Yalancılar ve Mumları dizisinin çekimleri ise İstanbul'un çeşitli mekanlarında gerçekleştiriliyor.

YALANCILAR VE MUMLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Elif, kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı hala kabullenememiştir. Gelmekte olan cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep olmaktadır. Elif'e en yakın arkadaşları Ceyda, Meliha ve Şebnem destek olacaklardır. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha ise başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı olan Şebnem'in ise eşiyle sorunları vardır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise aslında sandıklarından bambaşkadır.



