MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gözde Kansu, Yalı Çapkın'ın Ferit'i Mert Ramazan Demir ile fena dalga geçti! "İçliğin içinde mi?"

Gözde Kansu, Yalı Çapkın'ın Ferit'i Mert Ramazan Demir ile fena dalga geçti! "İçliğin içinde mi?"

10.12.2023 09:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi gündemden düşmüyor. Dizide Gülgün Korhan karakterine hayat verem Gözde Kansu'nun Mert Ramazan Demir'e yaptığı yorum ise sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin, "İçliğin içinde mi çocuğum?" sözleri görenleri gülümsetti.

Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi Eylül ayında sezona fırtına gibi geri döndü. Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir ise 50. bölüme hep dış çekim yazdıklarını belirtip serzenişte bulundu.

89

MERT RAMAZAN DEMİR'İN PAYLAŞIMINA BEĞENİ ÜSTÜNE BEĞENİ!

Yalı Çapkın'ın Ferit'i Mert Ramazan Demir, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Günaydın. 50. bölüme böyle giriyorum. Bu bölüm hep dış çekim yazmışlar değil mi Ceydo? Olsun ama hallederiz, güzel bölüm çünkü."

789

YALI ÇAPKINI'NIN GÜLGÜN'Ü SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mert Ramazan Demir'in bu paylaşımına Yalı Çapkını dizinde Gülgün Korhan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gözde Kansu'dan yanıt gecikmedi.

4555

Kansu'nun "İçliğin içinde mi çocuğum?" sözleri görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası 'Yılın Erkeği' seçildi! Cesur seçimKocası 'Yılın Erkeği' seçildi! Cesur seçim
Bomba aşk iddiası! Fotoğraflar ele verdiBomba aşk iddiası! Fotoğraflar ele verdi
Son hali gündemde! "Yaş almak çok yakışmış"Son hali gündemde! "Yaş almak çok yakışmış"
Anahtar Kelimeler:
Yalı Çapkını dizisi yalı çapkını yalı çapkını ferit Mert Ramazan Demir sosyal medya Oyuncu ferit ünlü oyuncu karakteri tekindor
En Çok Okunan Haberler
Togg'dan başka araca onay verilmiyor! Bakan Şimşek tek tek yanıtladı

Togg'dan başka araca onay verilmiyor! Bakan Şimşek tek tek yanıtladı

4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu

4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu

Derbinin ardından olay yorumlar!

Derbinin ardından olay yorumlar!

Asgari ücret zam pazarlığı 'zorlu' geçecek!

Asgari ücret zam pazarlığı 'zorlu' geçecek!

Huzur ve yaşlı bakım evinde cinsel saldırı!

Huzur ve yaşlı bakım evinde cinsel saldırı!

Borcunu şimdiden ödemeyen fırsatı kaçırıyor! Son tarih yaklaşıyor

Borcunu şimdiden ödemeyen fırsatı kaçırıyor! Son tarih yaklaşıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.