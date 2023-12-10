Gözde Kansu, Yalı Çapkın'ın Ferit'i Mert Ramazan Demir ile fena dalga geçti! "İçliğin içinde mi?"

Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi Eylül ayında sezona fırtına gibi geri döndü. Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir ise 50. bölüme hep dış çekim yazdıklarını belirtip serzenişte bulundu.

MERT RAMAZAN DEMİR'İN PAYLAŞIMINA BEĞENİ ÜSTÜNE BEĞENİ!

Yalı Çapkın'ın Ferit'i Mert Ramazan Demir, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Günaydın. 50. bölüme böyle giriyorum. Bu bölüm hep dış çekim yazmışlar değil mi Ceydo? Olsun ama hallederiz, güzel bölüm çünkü."

YALI ÇAPKINI'NIN GÜLGÜN'Ü SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mert Ramazan Demir'in bu paylaşımına Yalı Çapkını dizinde Gülgün Korhan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gözde Kansu'dan yanıt gecikmedi.

Kansu'nun "İçliğin içinde mi çocuğum?" sözleri görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.





