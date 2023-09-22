YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM CANLI İZLE! Yalı Çapkını saat kaçta, yeni bölüm ne zaman? İşte son bölüm özeti

Yalı Çapkını yeni sezonun ilk bölümü ile geçtiğimiz hafta cuma akşamı ekrana geldi. Star TV'de yayınlanan dizi saat 20.00'de başladı. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in kadroya dahil olmasıyla birlikte yeni hikayelerin yaşanacağı Yalı Çapkını dizisinin 38. bölüm ekranı sorgulanıyor. Dizinin yayın saati de merak edilen konular arasında terini aldı. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm detayları...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit vurulduktan sonra acil olarak İstanbul'a getirilir. Seyran, Ferit'in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır. Hatice, Saffet ve Halis Ağa'yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit'le Seyran'ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır. İfakat; Seyran ve Ferit'in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırır.

YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM CANLI İZLE!

Nükhet ve Kaya'nın gelişi yalıda hem rekabeti hem de tartışmaları artırır. Nükhet, Halis'e beklenmedik bir açıklama yaparken; Ferit de Nükhet ve Kaya'dan kurtulmak için çareyi Kazım'da arar. Seyran ise ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Yalıda Nükhet kontrolü kolaylıkla ele almış gibidir. Tüm olanların ardından Orhan; yepyeni bir arayışa girer. İfakat, Seyran'la ilgili planını uygulamaya koyar. Akşam Kazım'ın yemeğe gelişi ise gerginliği daha da tırmandırırken, Ferit'le Kaya arasındaki sular durulmaz. İkili arasındaki gerilim beklenmedik bir gelişmeye sebep olur.

YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 38. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Yalı Çapkını saat 20.00'de Star TV'de başlayacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Güzel Köylü



