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YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM CANLI İZLE! Yalı Çapkını saat kaçta, yeni bölüm ne zaman? İşte son bölüm özeti

22.09.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını saat kaçta ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Geçtiğimiz haziran ayında 36. bölüm ile sezon finaline giren reyting rekortmeni dizi geçtiğimiz hafta yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana geldi. Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin'in kadroya katılmasıyla birlikte yaşanacaklar merak edildi. Peki, Yalı Çapkını saat kaçta, yeni bölüm ne zaman? İşte Yalı Çapkını 38. bölüm canlı izle ekranı ve son bölüm özeti

Yalı Çapkını yeni sezonun ilk bölümü ile geçtiğimiz hafta cuma akşamı ekrana geldi. Star TV'de yayınlanan dizi saat 20.00'de başladı. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in kadroya dahil olmasıyla birlikte yeni hikayelerin yaşanacağı Yalı Çapkını dizisinin 38. bölüm ekranı sorgulanıyor. Dizinin yayın saati de merak edilen konular arasında terini aldı. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm detayları...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit vurulduktan sonra acil olarak İstanbul'a getirilir. Seyran, Ferit'in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır. Hatice, Saffet ve Halis Ağa'yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit'le Seyran'ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır. İfakat; Seyran ve Ferit'in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırır.

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YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM CANLI İZLE!

Nükhet ve Kaya'nın gelişi yalıda hem rekabeti hem de tartışmaları artırır. Nükhet, Halis'e beklenmedik bir açıklama yaparken; Ferit de Nükhet ve Kaya'dan kurtulmak için çareyi Kazım'da arar. Seyran ise ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Yalıda Nükhet kontrolü kolaylıkla ele almış gibidir. Tüm olanların ardından Orhan; yepyeni bir arayışa girer. İfakat, Seyran'la ilgili planını uygulamaya koyar. Akşam Kazım'ın yemeğe gelişi ise gerginliği daha da tırmandırırken, Ferit'le Kaya arasındaki sular durulmaz. İkili arasındaki gerilim beklenmedik bir gelişmeye sebep olur.

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YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 38. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Yalı Çapkını saat 20.00'de Star TV'de başlayacak.

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STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Güzel Köylü

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