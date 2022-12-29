Yalı Çapkını dizisinden şok eden fragman! Ferit'in 'Seyran hamile' sözleri sosyal medyayı salladı!

Yalı Çapkını dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Dizinin 14. son bölümünde yer yerinden oynamıştı. Halis Ağa ve Kazım Ağa arasında yaşanan gerginlik Seyran'ın yalıyı terk etmesi ile son bulmuştu. İzleyenlerin büyük bir heyecanla beklediği 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bu sefer işler değişti....

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEN ŞOK EDEN FRAGMAN!

Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanında beklenen oldu ve Ferit, Seyran ve ailesinin yaşadığı evi bastı. Seyran'ı omzuna atıp evden çıkardı.

YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dizinin yeni bölüm fragmanına ise Ferit'in dedemin yanına gitsem desemki ona 'Seyran hamile' sözleri damga vurdu.

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında ise Ferit ve Seyran'ın barıştığını, tüm ailenin ise bir arada olduğu görüyoruz.

FERİT'İN 'SEYRAN HAMİLE' SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Heyecanla beklenen fragman tüm dizi takipçileri tarafından çok beğenildi. Yeni bölüm hakkında yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle;

Bu fragman yarına kadar 10 milyonu da geçer başa sarıp sarıp izliyoruz çünkü...

Seyran'ın uyanıp Ferit'e bakıp tekrar gülerek geri yatması efsane.

Bu dizi gerçekten harika bir dizi. Dakikası dakikasına saniye saniyesine izliyorum.

Bir an final sandım böyle güzel bir fragman beklemiyordum.

Mutlu fragman görmeye o kadar alışık değiliz ki, Hayran kitlesi olarak kesin rüyadır, gerçek değildir diyoruz. Bu dizi psikolojimizle oynuyor bizim

Yıllarca devam etmesini istediğim sevdiğim bir dizi.Bu dizide emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

Allah'ım ben az önce ne izledim ya. Bu ne kadar da güzel bir fragman Ferit'in Seyran'ı omzuna alıp götürmesi muhteşem.

Ya çok duygulandım,bundan iyi fragman olamazdı.

Bu bölüm efsane olacak, bize en güzel yılbaşı hediyesi, teşekkürler YALI ÇAPKINI ailesi.

