Yalı Çapkını dizisi ilk bölümüyle dikkat çekti. Konusu ve zengin oyuncu kadrosu ile reyting rekortmeni olmaya aday Yalı Çapkını dizisinde Ferit ve Seyran Karakterinin yaşadıkları işleniyor. Peki Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuz bir karakter olan Ferit, dedesi Halis Ağa'yı kızdırır. Ferit'in, Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit her ne kadar evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer.



