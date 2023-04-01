Yalı Çapkını'na büyük şok! Soruşturma başlatıldı

Star Tv'nin reyting rekotmeni dizisi, başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nın yapımını üstlenen OMG Prodüksiyon şirketi savcılık oldu.

Sabaha Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Avrupa Müzik şirketi hak sahibi oldukları şarkıların dizide izin alınmadan hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

UYARI DİKKATE ALINMADI

Şikayet dilekçesinde, dizinin ilk bölümünde Müzeyyen Senar'a ait 'Kimseye Etmem Şikayet', 4. bölümde ise Dedüblüman grubuna ait 'Sakladığın Bir Şeyler Var' isimli parçaların izinsiz yayınlandığını tespit ettikleri belirtildi.

Dilekçede Avrupa Müzik şirketinin, yapım şirketiyle görüştüklerini fakat birçok uyarıya rağmen kullanımın durdurulmadığı iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şarkılar üzerinden haksız kazanç edildiğini belirten müzik şirketi, yapım şirketinin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldı.



