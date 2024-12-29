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  4. Yalı Çapkını'nda eniştesiyle öpüşmüştü! Ateşli sahnenin ardından Beril Pozam ve kocasına mesaj yağdı! Dizinin fanları oyuncuları taciz etti...

Yalı Çapkını'nda eniştesiyle öpüşmüştü! Ateşli sahnenin ardından Beril Pozam ve kocasına mesaj yağdı! Dizinin fanları oyuncuları taciz etti...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.12.2024 21:22
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını'nın 89. bölümünde Ferit ve Suna'nın ateşli sahnesi tepki çekmişti. Dizinin fanları gerçek hayatta Beril Pozam ve eşi Ersin Arıcı'yı yorumlarıyla taciz etti.

Yalı Çapkını'nda eniştesiyle öpüşmüştü! Ateşli sahnenin ardından Beril Pozam ve kocasına mesaj yağdı! Dizinin fanları oyuncuları taciz etti...

Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Yeni sezonda rakibi Kızılcık Şerbeti'ne birinciliği kaptırsa da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Geçtiğimiz son bölümüyle sosyal medyayı ayağa kaldıran dizi, tepki çekmişti. Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakterinin, Beril Pozam'ın canlandırdığı Suna karakteri ile öpüştüğü anlar seyirciyi adeta çileden çıkarmıştı.

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DİZİNİN FANLARI OYUNCULARI RAHAT BIRAKMADI!

Ateşli sahnenin yayınlanmasının ardından tepkiler sürerken, Beril Pozam ve aynı dizide oynayan eşi Ersin Arıcı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflara birçok yorum yağdı. Özellikle Ersin Arıcı'ya 'Nasıl buna izin verdin?' yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını
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