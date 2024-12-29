Yalı Çapkını'nda eniştesiyle öpüşmüştü! Ateşli sahnenin ardından Beril Pozam ve kocasına mesaj yağdı! Dizinin fanları oyuncuları taciz etti...

Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Yeni sezonda rakibi Kızılcık Şerbeti'ne birinciliği kaptırsa da dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz son bölümüyle sosyal medyayı ayağa kaldıran dizi, tepki çekmişti. Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakterinin, Beril Pozam'ın canlandırdığı Suna karakteri ile öpüştüğü anlar seyirciyi adeta çileden çıkarmıştı.

DİZİNİN FANLARI OYUNCULARI RAHAT BIRAKMADI!

Ateşli sahnenin yayınlanmasının ardından tepkiler sürerken, Beril Pozam ve aynı dizide oynayan eşi Ersin Arıcı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflara birçok yorum yağdı. Özellikle Ersin Arıcı'ya 'Nasıl buna izin verdin?' yorumları yapıldı.