Yalı Çapkını'ndaki sahneler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ferit Korhan'ın baldızı ile ateşli sahnesi tepki çekti! 'Daha da izlenmez'

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Yeni sezonda birçok eleştiri de alan dizinin yeni bölüm fragmanı yine sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dizinin 89. bölüm fragmanında ki ateşli sahneler izleyenlerin tepkisini çekti.

Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakterinin, Beril Pozam'ın canlandırdığı Suna karakteri ile öpüştüğü anlar seyirciyi adeta çileden çıkardı.

YORUM YAĞDI

Yalı Çapkını'ndaki bu sahnelere sosyal medyada; 'Bu kadar da olmaz', 'Daha da izlenmez', 'İğrendirmeye devam ediyorsunuz', 'Bu fragmandan sonra arkama bakmadan diziyi bırakmış bulunmaktayım', 'kesinlikle yayın yasağı gelmeli' gibi yorumlar yapıldı.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu H. Zeynep Bonçe kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Hülya Duyar, Gülen Gedikoğlu, Rozet Hubeş gibi isimler yer alıyor.