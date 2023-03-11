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Yalı Çapkını'nda o sahneler geceye damgasını vurdu! Seyran aldı başını gitti, ortalık karıştı

10.03.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi bu akşam 23. bölümü ile ekrana geldi. Star TV'de yayınlanan cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda sular bir türlü durulmak bilmiyor. Seyran'ın evden ayrıldığı sahneler geceye damgasını vurdu.

Yalı Çapkını'nda o sahneler geceye damgasını vurdu! Seyran aldı başını gitti, ortalık karıştı

Seyran ve Ferit'in bir dargın bir barışık ilerleyen hikayesinde bu akşam yeni gelişmeler yaşandı. Seyran, Suna ve Asıman üçlüsünün Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Aptal mıyım?' şarkısını söylediği anlar izleyiciler tarafından çok beğenildi. Öte yandan Ferit ve Seyran'ın tekrar yakınlaşması izleyenleri oldukça etkiledi.

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Seyran'ın şarkıyı söylerken, "Evden uzaklaşmak bana o kadar iyi geldi ki..." demesi izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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Mutluluk sarhoşluğundan elindekş kahveyi üzerine döken Seyran, izleyicileri de oldukça güldürdü.

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"BUNLAR AFRA VE MERT YA..."

Seyran ve Ferit'in beraber eğlendiği ve sonrasında da yakınlaştıkları sahnelere sosyal medyadan adeta yorum yağdı. Birçok kullanıcı çiftin eğlendiği sahnelerde 'rol yapmadıklarını ve Seyran'la Ferit değil de Afra ve Mert olduklarını' yazdı.

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Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Yalı Çapkını dizisindeki Ferit ve Seyran sahneleri için kullanıcılar;
'AY BAYILMIŞIM NOLUYOO, hayırdır bu kadar güzel olmayın , çocuk gibi ya nasıl eğleniyorlar, aradığım romantik koca tipi agdghfjfkkf' gibi yorumlarda bulundular.

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yalı çapkını ferit ele

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