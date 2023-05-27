Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi olay yarattı! İnternete özel görüntüler milyonlar izlendi

Yalı Çapkını dün akşam 34. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Abisi Fuat Korhan'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesiyle yıkılan Ferit, severek boşandığı eski eşi Seyran ile romantik bir gece geçirdi.

Yalı Çapkını'nın dün akşamki bölümüne Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi damga vurdu. Televizyonda yayınlanmayan özel görüntüler internette yayınlandı ve video kısa sürede 2,2 milyondan fazla görüntülendi.

İNTERNETE ÖZEL OLARAK YAYINLANDI

Ferit ve Seyran'ın yatak sahnesinin bir kısmı televizyonda yayınlanırken uzun versiyonu da internete özel olarak YouTube'da dizi hayranları ile paylaşıldı.

Ferit ve Seyran'ın bu özel anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



