MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalı Çapkını'nda yeni sezon öncesi bomba isim! Tüm dengeler değişecek

Yalı Çapkını'nda yeni sezon öncesi bomba isim! Tüm dengeler değişecek

11.08.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda yeni sezon öncesi birçok ayrılık yaşandı. Ayrılık haberleriyle gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'na bu defa bomba bir isim dahil oldu. Diziye yeni sezonda tüm dengeleri değiştirecek bir karakter olan Halis Ağa’nın torunu gelecek. Halis Ağa’nın torununa hayat verecek o isim artık kesinleşti.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni sezon öncesi diziden bir çok ismin ayrıldığı gündeme geldi.

Yalı Çapkını 2

Baran Bölükbaşı'nın canlandırdığı Tarık ile Saffet karakterini canlandıran Ediz Akşehir ailesiyle birlikte yeni sezonda olmayacağı ortaya çıktı. Saffet ve Tarık dizide ağanın küçük torununu canlandırmıştı.

Yalı Çapkını tarık saffet

OGM Pictures imzalı dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar devam ederken bomba bir ayrılık haberi daha geldi. Geçen sezona damgasını vuran dizinin Pelin’i Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezon öncesi ekibe veda ettiği öğrenildi.

Yalı Çapkını Pelin

YENİ SEZON ÖNCESİ BOMBA İSİM!

Tüm bu ayrılıkların ardından kadroya yeni bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon sonundan beri yalıya gelmesi beklenen Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) torunu karakteri için Tarık Emir Tekin'in adı geçiyordu.

Tarık Emir Tekin

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın edindiği son bilgilere göre Tekin, “Yalı Çapkını”yla anlaştı.

Özellikle Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’lu “Sadakatsiz” dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Tarık Emir Tekin, anneannesi Leman Sam ve annesi Şevval Sam‘ın sanat dünyasındaki kaliteli duruşunu aynı başarıyla devam ettirmek için sağlam adımlar atıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali korkuttu! Bir deri bir kemik kaldıSon hali korkuttu! Bir deri bir kemik kaldı
Eski hali gündemde! "Ulan paranın..."Eski hali gündemde! "Ulan paranın..."
Tarzan Rıfkı'nın Melahat'ı son haliyle şaşırttı! Yıllara ona yaradıTarzan Rıfkı'nın Melahat'ı son haliyle şaşırttı! Yıllara ona yaradı
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Tarık Emir Tekin Taro Emir Tekin yalı çapkını buse ele tekindor

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!
Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.