Yalı Çapkını'nda yeni sezon öncesi bomba isim! Tüm dengeler değişecek

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni sezon öncesi diziden bir çok ismin ayrıldığı gündeme geldi.

Baran Bölükbaşı'nın canlandırdığı Tarık ile Saffet karakterini canlandıran Ediz Akşehir ailesiyle birlikte yeni sezonda olmayacağı ortaya çıktı. Saffet ve Tarık dizide ağanın küçük torununu canlandırmıştı.

OGM Pictures imzalı dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar devam ederken bomba bir ayrılık haberi daha geldi. Geçen sezona damgasını vuran dizinin Pelin’i Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezon öncesi ekibe veda ettiği öğrenildi.

YENİ SEZON ÖNCESİ BOMBA İSİM!

Tüm bu ayrılıkların ardından kadroya yeni bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon sonundan beri yalıya gelmesi beklenen Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) torunu karakteri için Tarık Emir Tekin'in adı geçiyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın edindiği son bilgilere göre Tekin, “Yalı Çapkını”yla anlaştı.

Özellikle Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’lu “Sadakatsiz” dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Tarık Emir Tekin, anneannesi Leman Sam ve annesi Şevval Sam‘ın sanat dünyasındaki kaliteli duruşunu aynı başarıyla devam ettirmek için sağlam adımlar atıyor.

