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Yalı Çapkını'ndaki yalının kirası ortaya çıktı! Yalı Çapkını nerede çekiliyor?

10.11.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndaki yalı günlerdir gündemde. Fenomen dizideki sahneler kadar çekimlerin yapıldığı yalının kimin olduğu da merak ediliyordu. Sabancı ailesine ait olan yalının kirası da ortaya çıktı. İşte Yalı Çapkını'ndaki yalıya dair detaylar...

Yalı Çapkını'ndaki yalının kirası ortaya çıktı! Yalı Çapkını nerede çekiliyor?

Yalı Çapkını nerede çekiliyor, Yalı Çapkını'ndaki yalı kimin gibi sorular merak onusu oldu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'ndaki yalı daha önce de Masumiyet dizisine ev sahipliği yapmıştı.

YALI ÇAPKINI'NDAKİ YALI KİMİN?

İzlenme rekoru kıran ve bazı sahneleriyle de tepki çeken Yalı Çapkını'ndaki yalının Sabancı ailesine ait olduğu ortaya çıktı.

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Beylerbeyi’ndeki yalı geçen sezon Hülya Avşar’lı Masumiyet dizisine ev sahipliği yaaprken o dönemde Gold Film’in Sabancı ailesine aylık 225 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı... Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

YALI ÇAPKINI'NDAKİ YALININ KİRASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını için ise geçen yaz OGM Pictures aylık 600 bin TL’ye anlaşma yaptı. Osmanlı mimarisine sahip olan eski adı Şevket Paşa Yalısı olan binada 25 kişilik yemek yeme alanı da bulunuyor.

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Sabancı ailesinin üyesi Dilek Sabancı tıpkı geçen yıl 13 bölüm süren Masumiyet dizisinde olduğu gibi yalının tüm kira gelirini engelliler için bağışlıyor.


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