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Yalı Çapkını dizisindeki sahneler tepki çekti... "Kız kardeşimin kocasını dudağından mı öpmüş oluyorum?"

08.11.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin fenomen dizisi Yalı Çapkını gündemden düşmüyor. Yalı Çapkını'ndaki yalı kadar anlatılan hikâyenin gerçekte kimin hikâyesi olduğu da merak ediliyor. Son olarak bu konular ve dizide kız kardeşinin eşiyle yakınlaşma sahnesi Söylemezsem Olmaz masasında konuşuldu. Seren Serengil, Gülseren Budayıcıoğlu'na sitem ederek "Her şeyi sıradanlaştıracaksınız. Kız kardeşimin kocasını dudağından mı öpmüş oluyorum?" dedi.

Yalı Çapkını dizisindeki sahneler tepki çekti... "Kız kardeşimin kocasını dudağından mı öpmüş oluyorum?"

Yalı Çapkını dizisinde yaşananlar gündemden düşmüyor. Yalı Çapkını Seyran'ın kardeşi Suna, eniştesi Ferit ile öpüşünce diziye tepkiler yağdı. Sabancılar'ın yalısında çekildiği iddia edilen diziye bir tepki de Seren Serengil'den geldi.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı Korhan ailesini anlatan Yalı Çapkını'ndaki sahneleri duyan Seren Serengil sitem ederek "Gülseren Hanım bunlar hep gerçek. Öyle şeyler anlatıyorsunuz ki her şey sıradanlaşacak. Kız kardeşimin kocasını dudağından mı öpmüş oluyorum?" dedi.

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı... Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

'YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKÂYEDEN...'

Konakta yaşananları duyan Serengil "Ne biçim konakmış bu ya? Emre Altuğ yengesiyle birlikte sürekli. Herkes izleye izleye normal karşılıyor. Bana göre kötü örnek, gerçek hikâyeden uyarlanmıştır yazılması da kötü örnek" diyerek kızdı.

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YALI ÇAPKINI'NDAKİ YALİ KİMİN?

Bircan Bali de açıklamasında Yalı Çapkını'ndaki yalının Sabancı ailesinin olduğunu söyledi.

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