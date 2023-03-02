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Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kimmiş! Ünlü oyuncunun kardeşi çıktı

02.03.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler hem güzelliği hem de oyunculuk performansı ile çok konuşuluyor. Sempatik tavırları ile gönüllere taht kuran ünlü ismin özel hayatı da merak ediliyor. Meğer başarılı oyuncunun 7 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi de en az kendisi kadar ünlü isimmiş...

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kimmiş! Ünlü oyuncunun kardeşi çıktı

Cuma akşamlarının sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran'ın eltisi Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in özel hayatı merak konusu oldu. Güzelliği ve oyunculuk performansı ile büyük beğeni toplayan ünlü ismin eşi de kendisi kadar tanıdık çıktı...

Kayseri'de dünyaya gelen Öznur Serçeler, Mersin Üniversitesi'nde konservatuvar eğitimi almış ve sonrasında yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

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2011 yılında rol aldığı Nuri dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan ünlü oyuncu, Hayat Devam Ediyor, Merhamet, Erkenci Kuş gibi projelerde rol aldı.

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Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık çıktı.

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Öznur Serçeler, 2015 yılında fotoğrafçı ve kurgucu Yiğit Güven ile nikah masasına oturdu.

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Yiğit Güven, daha önce Hazal Filiz Küçükköse, Leyla Lydia Tuğutlu, İlayda Akdoğan gibi ünlü isimlerin çekimlerini yapmıştır. Güven, aynı zamanda oyuncu Seda Güven’in de kardeşi.

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Seda Güven, Yiğit Güven ve Öznur Serçeler sosyal medya hesaplarında sık sık birlikte paylaşım yapıyorlar.

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