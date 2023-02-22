Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay sözleriyle yürekleri sızlattı! ''Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Hatay da bu şehirler arasında yer aldı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın'ın kızıda depreme buarada yakalandı ve Eylem Aydın'dan acı haber 11 Şubat'ta geldi. Mine Tugay, hem meslektaşı hem de arkadaşı olan Eylem Aydın'a sosyal medya üzerinden veda etti. Tugay'ın bu sözleri adeta yürekleri sızlattı...

''ŞEHİRLER AĞLIYOR BEN NASIL AĞLAMAYAYIM''

Mine Tugay, Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınlarak altına şu sözleri not düştü:

"Şiirlerin, mektupların, hüzünlerin, umutların, isyanların, gülüşlerin hepsi içimde, bana emanet kız kardeşim... Gözyaşım ol istemezdim. Kızma. Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım..."

NE OLMUŞTU?

Türkiye 6 Şubat sabahı deprem haberleriyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem etrafındaki 11 ilde yıkımına neden oldu. O illerden biri de Hatay’dı. Tiyatro ve Sinema sanatçısı Orhan Aydın önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu.

Ardından kızı ve eski eşi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını açıklayıp yardım istemişti. Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Fitnaz Cad. 5 numara.. Hatay merkez.. Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında imdat" ifadelerini kullanmıştı.

Çok geçmeden Orhan Aydın'ın eski eşi Elif Torun Öneren enkaz altından çıkarıldı. Aydın güzel haberi "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" notuyla duyurmuştu.

Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'dan ise kötü Haber depremin 6. gününde geldi. 36 saat süren çalışmalarının ardından Eylem Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

