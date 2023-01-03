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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

03.01.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterine Mert Ramazan Demir hayat veriyor. Canlandırdığı Ferit Korhan karakteri ile milyonların kalbini kazanmayı başaran Mert Ramazan Demir'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

Şu sıralar Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in çocukluk fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada yayınlanan bu fotoğrafı görenler şaştı kaldı.

Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi var. Her gönderisi milyonlarca beğeni alıyor.

Ünlü oyuncu Demir son olarak 'Biraz kızıl biraz mavi' notu ile bir gönderi paylaştı. Bu gönderinin ardından çocukluk fotoğrafı da ortaya çıktı. Mert Ramazan Demir'in çocukluk fotoğrafını görenler ise gözlerine inanmadı. İşte o fotoğraf;

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1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Kaliforniya'da oyunculuk eğitimi almış. Türkiye'ye döndükten sonra sanat alanındaki eğitimlerine devam eden genç isim; Damla Sönmez, Ushan Çakır ve Cansu Tosun'un başrollerinde yer aldığı 'I am You' filmiyle sinemaya ilk adımı atmış.

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İlker Kaleli ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Öğretmen dizisiyle tanınan Mert Ramazan Demir, şimdilerde ise Yalı Çapkını dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor.
Dizide 'Ferit' karakterini canlandıran genç oyuncu, yakışıklılığı ve sempatik tavırları ile büyük dikkat çekiyor.

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Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

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