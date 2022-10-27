Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler inanamadı! Efsane dizide figüranlık yapmış 'Nereden nereye...'

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Ferit' karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in daha önce rol aldığı yapımları görenler hayret etti. Şimdilerde iddialı dizi Yalı Çapkını'nda başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan Mert Ramazan Demir, meğer daha önce figüranlık yapmış...

Yalı Çapkını dizisinin, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Madalyonun İki Yüzü kitabından uyarlama olduğu konuşuluyor.

Çetin Tekindor ve Şerif Sezer gibi usta isimleri buluşturan dizi, Cuma akşamları reytingleri altüst ediyor. Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'na, yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir eşlik ediyor.

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Kaliforniya'da oyunculuk eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra sanat alanındaki eğitimlerine devam eden genç yıldız; Damla Sönmez, Ushan Çakır ve Cansu Tosun'un başrollerinde yer aldığı 'I am You' filmiyle sinemaya adım attı.

İlker Kaleli ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Öğretmen dizisiyle tanınan Mert Ramazan Demir, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiriyor.

Dizide 'Ferit' karakterine hayat veren genç oyuncu, rol kabiliyeti ve yakışıklılığıyla genç kızların kalbine şimdiden taht kurdu.

Yalı Çapkını dizisiyle tanınırlığı artan Mert Ramazan Demir hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Mert Ramazan Demir'in henüz keşfedilmeden önce Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde figüranlık yaptığını duyanlar şaşkına döndü.

Ünlü oyuncu, efsane dizide yeniçerilerden birine hayat vermişti.

Öte yandan Mert Ramazan Demir'in 2019 yılında yayınlanan Üç Harfliler Adak filminde başrolde yer aldığı ortaya çıktı.

Mert Ramazan Demir, uzun saçlarıyla sevenlerini şaşırttı. Mert Ramazan Demir'in yıllar içindeki değişimine ''Allah yürü yâ kulum demiş'' ve ''Nereden nereye'' gibi yorumlar yapıldı.



