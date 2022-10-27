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  4. Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler inanamadı! Efsane dizide figüranlık yapmış 'Nereden nereye...'

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler inanamadı! Efsane dizide figüranlık yapmış 'Nereden nereye...'

27.10.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük ses getirdi. Dizide 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaştı kaldı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler inanamadı! Efsane dizide figüranlık yapmış 'Nereden nereye...'

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Ferit' karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in daha önce rol aldığı yapımları görenler hayret etti. Şimdilerde iddialı dizi Yalı Çapkını'nda başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan Mert Ramazan Demir, meğer daha önce figüranlık yapmış...

Yalı Çapkını dizisinin, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Madalyonun İki Yüzü kitabından uyarlama olduğu konuşuluyor.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaşkına döndü! 'Nereden nereye...'

Çetin Tekindor ve Şerif Sezer gibi usta isimleri buluşturan dizi, Cuma akşamları reytingleri altüst ediyor. Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'na, yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir eşlik ediyor.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaşkına döndü! 'Nereden nereye...'

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Kaliforniya'da oyunculuk eğitimi aldı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaşkına döndü! 'Nereden nereye...'

Türkiye'ye döndükten sonra sanat alanındaki eğitimlerine devam eden genç yıldız; Damla Sönmez, Ushan Çakır ve Cansu Tosun'un başrollerinde yer aldığı 'I am You' filmiyle sinemaya adım attı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaşkına döndü! 'Nereden nereye...'

İlker Kaleli ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Öğretmen dizisiyle tanınan Mert Ramazan Demir, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiriyor.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaşkına döndü! 'Nereden nereye...'

Dizide 'Ferit' karakterine hayat veren genç oyuncu, rol kabiliyeti ve yakışıklılığıyla genç kızların kalbine şimdiden taht kurdu.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaşkına döndü! 'Nereden nereye...'

Yalı Çapkını dizisiyle tanınırlığı artan Mert Ramazan Demir hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaşkına döndü! 'Nereden nereye...'

Mert Ramazan Demir'in henüz keşfedilmeden önce Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde figüranlık yaptığını duyanlar şaşkına döndü.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaşkına döndü! 'Nereden nereye...'

Ünlü oyuncu, efsane dizide yeniçerilerden birine hayat vermişti.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaşkına döndü! 'Nereden nereye...'

Öte yandan Mert Ramazan Demir'in 2019 yılında yayınlanan Üç Harfliler Adak filminde başrolde yer aldığı ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaşkına döndü! 'Nereden nereye...'

Mert Ramazan Demir, uzun saçlarıyla sevenlerini şaşırttı. Mert Ramazan Demir'in yıllar içindeki değişimine ''Allah yürü yâ kulum demiş'' ve ''Nereden nereye'' gibi yorumlar yapıldı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaşkına döndü! 'Nereden nereye...'


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