Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Kanal D'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını ile ekranlara dönen usta oyuncu Şerif Sezer'in kızını görenler şaşıp kaldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Şerif Sezer, lise yıllarında konservatuvar okuma kararı aldı.

Ankara Devlet Tiyatrosu'na giren ünlü oyuncu, eşinin bursu nedeniyle bir dönem Fransa'da yaşamak zorunda kaldı. İleri düzeyde Fransızca konuşabilen Şerif Sezer, fotomodellik, çocuk bakıcılığı ve terzilik gibi pek çok işte çalıştı.

Yılmaz Güney vesilesiyle ekran macerasına adım atan Şerif Sezer, Yol filmindeki performansıyla büyük ses getirdi. Sonrasında Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, Babam ve Oğlum, Karagül gibi pek çok yapımda rol aldı.

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakterine hayat veren Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı.

Şerif Sezer ve Azmi Arna'nın evliliğinden dünyaya gelen Deniz Arna, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.

Beyaz Gelincik, Sakarya Fırat, Güldünya gibi yapımlarda kamera karşısına geçen 36 yaşındaki Deniz Arna, Çemberimde Gül oya dizisinde annesiyle beraber rol aldı.

Oyunculuk kariyerini sürdüren ünlü tiyatrocu, sosyal medyada da epey aktif.

Instagram'da hayatına dair paylaşımlar yapan Deniz Arna'ya ''Tam bir esmer güzeli'' ve ''Güzellik anneden'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.



