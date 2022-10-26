MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

26.10.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, her hafta reyting sıralamasında zirveye yerleşiyor. Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakterine hayat veren Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Kanal D'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını ile ekranlara dönen usta oyuncu Şerif Sezer'in kızını görenler şaşıp kaldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Şerif Sezer, lise yıllarında konservatuvar okuma kararı aldı.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Ankara Devlet Tiyatrosu'na giren ünlü oyuncu, eşinin bursu nedeniyle bir dönem Fransa'da yaşamak zorunda kaldı. İleri düzeyde Fransızca konuşabilen Şerif Sezer, fotomodellik, çocuk bakıcılığı ve terzilik gibi pek çok işte çalıştı.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Yılmaz Güney vesilesiyle ekran macerasına adım atan Şerif Sezer, Yol filmindeki performansıyla büyük ses getirdi. Sonrasında Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, Babam ve Oğlum, Karagül gibi pek çok yapımda rol aldı.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakterine hayat veren Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Şerif Sezer ve Azmi Arna'nın evliliğinden dünyaya gelen Deniz Arna, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Beyaz Gelincik, Sakarya Fırat, Güldünya gibi yapımlarda kamera karşısına geçen 36 yaşındaki Deniz Arna, Çemberimde Gül oya dizisinde annesiyle beraber rol aldı.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Oyunculuk kariyerini sürdüren ünlü tiyatrocu, sosyal medyada da epey aktif.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Instagram'da hayatına dair paylaşımlar yapan Deniz Arna'ya ''Tam bir esmer güzeli'' ve ''Güzellik anneden'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer efsane dizide oynamış 'Tam bir esmer güzeli'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülşen hakkında flaş karar! İtiraz etmiştiGülşen hakkında flaş karar! İtiraz etmişti
Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Afra Saraçoğlu Emre Altuğ Şerif Sezer yalı çapkını Oyuncu sterlin ne kadar ünlü oyuncu yaşında karakteri tekindor

En Çok Okunan Haberler

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

Survivor yıldızı hakkında şok iddia! Cezaevinde intihara kalkıştı

Survivor yıldızı hakkında şok iddia! Cezaevinde intihara kalkıştı

MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü

MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü

AK Parti'den istifası gündem olmuştu! "Burada olmamın tek sebebi..."

AK Parti'den istifası gündem olmuştu! "Burada olmamın tek sebebi..."

İlginizi Çekebilir

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.