Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu sarhoşken röportaj verdi! Arkadaşları gülerek izledi! O anlar hem gündem oldu hem de tepki çekti

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği İfakat karakteri ile dikkat çeken Gülçin Santırcıoğlu son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi.

Ünlü isim son olarak arkadaşları ile gittiği bir gecede görüntülendi. Santırcıoğlu'na "Seyran'ın son durumu ne olacak?" diye soruldu. Ünlü isim, "Banane abi Seyran'dan İfakat ne olacak benim derdim o" diyerek yanıt verdi.

VERDİĞİ YANITLAR GÜLDÜRDÜ

Konuşmasından ve tavırlarından sarhoş olduğu anlaşılan ünlü isme arkadaşları müdahale etmedi ve gülerek izledi. Santırcıoğlu'na dizinin final yapacağına dair iddialar da soruldu ve ünlü oyuncu "Banane abi ben yapımcı mıyım?" diyerek yanıt verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Gülçin Santırcıoğlu'nun bu anları kısa sürede gündem olurken rol arkadaşları Sezin Bozacı, Gözde Kansu ve diğer yanındaki isimlerin Santırcıoğlu'nu engellemesi hatta gülerek izlemesi tepki çekti.

Sosyal medyada 'bu nasıl arkadaşlık', 'neden engel olmadınız' gibi yorumlar yapıldı.