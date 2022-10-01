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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu Kuzey kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

01.10.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren Emre Altuğ, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirveye oturdu. Dizide canlandırdığı 'Orhan' karakteriyle tepki çeken Emre Altuğ'un kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu Kuzey kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını, ikinci bölümüyle seyirciden tam puan aldı. Yüksek reyting oranıyla zirveye oturan Yalı Çapkını, sosyal medyada da gündem oldu. Gözler, Yalı Çapkını dizisiyle ekrana dönen yakışıklı oyuncu Emre Altuğ'a çevrildi. Özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Emre Altuğ'un oğulları Uzay ve Kuzey kocaman oldu.

Ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın oğlu olan Emre Altuğ, Levent'te dünyaya geldi.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

ÇAPKINLIK İÇİN GİTAR ÇALDI

Aslen Niğdeli olan yıldız, müzik hayatına çapkınlık yapmak için başladığını itiraf etmişti.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Kızlarla iyi iletişim kurabilmek için lisede gitaristlik yapan Emre Altuğ, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

1990 yılından itibaren çeşitli albümler çıkaran Emre Altuğ, müzisyenliğin yanı sıra oyunculuğa da merak saldı.

1993 yılında rol aldığı Tersine Dünya filmiyle kamera karşısına geçen Emre Altuğ; Tatlı Hayat, Kırmızı Oda, Sihirli Annem, Umutsuz Ev Kadınları ve Güldür Güldür gibi projelerde rol aldı.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

2008 yılında ünlü model Çağla Şikel ile dünyaevine giren Emre Altuğ'un Uzay ve Kuzey adında iki oğlu var.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Emre Altuğ'un, 2009 yılında dünyaya gelen oğlu Kuzey, babasına benzerliğiyle dikkat çekti.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

3 yıl sonra dünyaya gelen Uzay ise sosyal medya kullanıcıları tarafından annesi Çağla Şikel'e benzetildi.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Evlilikleri bitmesine rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen Emre Altuğ ve Çağla Şikel çiftine, sosyal medya kullanıcıları tarafından ''Artık barışın'' yönünde yorumlar yapılıyor.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

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