Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu Kuzey kocaman oldu! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını, ikinci bölümüyle seyirciden tam puan aldı. Yüksek reyting oranıyla zirveye oturan Yalı Çapkını, sosyal medyada da gündem oldu. Gözler, Yalı Çapkını dizisiyle ekrana dönen yakışıklı oyuncu Emre Altuğ'a çevrildi. Özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Emre Altuğ'un oğulları Uzay ve Kuzey kocaman oldu.

Ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın oğlu olan Emre Altuğ, Levent'te dünyaya geldi.

ÇAPKINLIK İÇİN GİTAR ÇALDI

Aslen Niğdeli olan yıldız, müzik hayatına çapkınlık yapmak için başladığını itiraf etmişti.

Kızlarla iyi iletişim kurabilmek için lisede gitaristlik yapan Emre Altuğ, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

1990 yılından itibaren çeşitli albümler çıkaran Emre Altuğ, müzisyenliğin yanı sıra oyunculuğa da merak saldı.

1993 yılında rol aldığı Tersine Dünya filmiyle kamera karşısına geçen Emre Altuğ; Tatlı Hayat, Kırmızı Oda, Sihirli Annem, Umutsuz Ev Kadınları ve Güldür Güldür gibi projelerde rol aldı.

2008 yılında ünlü model Çağla Şikel ile dünyaevine giren Emre Altuğ'un Uzay ve Kuzey adında iki oğlu var.

Emre Altuğ'un, 2009 yılında dünyaya gelen oğlu Kuzey, babasına benzerliğiyle dikkat çekti.

3 yıl sonra dünyaya gelen Uzay ise sosyal medya kullanıcıları tarafından annesi Çağla Şikel'e benzetildi.

Evlilikleri bitmesine rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen Emre Altuğ ve Çağla Şikel çiftine, sosyal medya kullanıcıları tarafından ''Artık barışın'' yönünde yorumlar yapılıyor.



