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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un ‘sevgili sözleşmesi’ imzaladığı iddia edildi! Tazminat maddesi gündem yarattı

01.10.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ 2008 yılında hayatlarını birleştirmişti. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adını verdikleri iki çocukları bulunan çift 2015 yılında boşanmaya karar vermişti. Boşandıktan sonra çiftin çocuklarının etkilenmemesi adına yeni sevgilileriyle görüntü vermemeleri için ‘sevgili sözleşmesi’ imzaladıkları iddia edildi. Sözleşmenin şartlarındaki tazminat maddesi dikkatleri çekti.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un ‘sevgili sözleşmesi’ imzaladığı iddia edildi! Tazminat maddesi gündem yarattı

Ünlü model Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 2015 yılında 7 yıllık evliliklerini noktalama kararı vermişti. Çocukları için bir araya gelmeye devam eden çiftten Emre Altuğ haziran ayında Armağan Çağlayan’ın sunumuyla YouTube’da yayınlanan ‘Dur Bi Dinle’ programına konuk oldu ve eski eşiyle aralarındaki iletişimden söz etti.Eski eşiyle iyi anlaştıklarını ifade eden Altuğ, “Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık” dedi.

ARALARINDA ANLAŞTILAR

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Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre, Çağla Şıkel ve eski eşi Emre Altuğ’un boşanmanın sonrasında çocuklarının magazinsel durumlardan etkilenmemesi adına yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere anlaştıkları öğrenildi. Boşanmanın sonrasında bugüne kadar sevgilileriyle poz vermeyen çiftin, yaptığı anlaşmada her iki taraftan birinin basında aşk fotoğraflarının çıkması durumunda yüklü miktarda tazminat ödeyeceği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ Model
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