Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un ‘sevgili sözleşmesi’ imzaladığı iddia edildi! Tazminat maddesi gündem yarattı

Ünlü model Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 2015 yılında 7 yıllık evliliklerini noktalama kararı vermişti. Çocukları için bir araya gelmeye devam eden çiftten Emre Altuğ haziran ayında Armağan Çağlayan’ın sunumuyla YouTube’da yayınlanan ‘Dur Bi Dinle’ programına konuk oldu ve eski eşiyle aralarındaki iletişimden söz etti.Eski eşiyle iyi anlaştıklarını ifade eden Altuğ, “Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık” dedi.

ARALARINDA ANLAŞTILAR

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre, Çağla Şıkel ve eski eşi Emre Altuğ’un boşanmanın sonrasında çocuklarının magazinsel durumlardan etkilenmemesi adına yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere anlaştıkları öğrenildi. Boşanmanın sonrasında bugüne kadar sevgilileriyle poz vermeyen çiftin, yaptığı anlaşmada her iki taraftan birinin basında aşk fotoğraflarının çıkması durumunda yüklü miktarda tazminat ödeyeceği konuşuluyor.



