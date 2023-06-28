Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman beyaz bikinisiyle nefes kesti! Beğeni yağdı

Buçe Buse Kahraman cezur pozlar vermeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son paylaşımıyla gündem oldu. Yaz tatilinden kareler paylaşan Kahraman'ın bikinili pozu oldukça beğenildi.
Yalı Çapkını dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte oyuncular yaz tatiline çıktılar.
Reyting rekortmeni dizide Ferit Korhan'ın eski sevgilisi Pelin'i canlandıran Buçe Buse Kahraman, oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da oldukça konuşuluyor.
Şu sıralar yaz tatilinde olan Buçe Buse Kahraman, tatlinden sık sık kareler paylaşıyor.
1 Nisan 1996 yılında İzmir'de doğan Buçe Buse Kahraman 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanmıştır.
İlk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başlamıştır.
Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine, Yasak Elma'da da Lila karakterine hayat vermiştir. Ünlü oyuncunun Instagram'da 913 bin takipçisi bulunuyor.