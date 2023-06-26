Fiyatı 1703 TL'ye düştü! Adidas beyaz spor ayakkabıda 425 TL indirim

Ayakkabı tutkunları buraya! Adidas'ın file detaylı beyaz ayakkabısıyla yaz kombinlerinize sportif bir şıklık katmaya ne dersiniz? İster egzersiz yaparken isterseniz arkadaş buluşmalarında, kısa yürüyüşlerde ya da koşuda giyebileceğiniz bu ayakkabıyla rahatlığı ve şıklığı bir arada yaşayabileceksiniz. Ayaktaki hava akışını arttıran file detaylarına sahip ve ayağınıza tam oturan bu ayakkabıdaki indirim fırsatını kaçırmayın, performansınızı en üst seviyeye taşıyın!
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim."
Bu içerik 26 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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