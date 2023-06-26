Fiyatı 1703 TL'ye düştü! Adidas beyaz spor ayakkabıda 425 TL indirim

Ayakkabı tutkunları buraya! Adidas'ın file detaylı beyaz ayakkabısıyla yaz kombinlerinize sportif bir şıklık katmaya ne dersiniz? İster egzersiz yaparken isterseniz arkadaş buluşmalarında, kısa yürüyüşlerde ya da koşuda giyebileceğiniz bu ayakkabıyla rahatlığı ve şıklığı bir arada yaşayabileceksiniz. Ayaktaki hava akışını arttıran file detaylarına sahip ve ayağınıza tam oturan bu ayakkabıdaki indirim fırsatını kaçırmayın, performansınızı en üst seviyeye taşıyın!

Ayağınıza konfor, tarzınıza şıklık: Adidas CourtJam Control M Ayakkabı

Ürün özellikleri

Dış tabanı dayanıklı kauçuk malzemeden yapılmıştır ve her türlü zeminde çekiş sağlar.

Denge sağlayan TPU orta taban parçası ve orta tabanında bulunan Bounce teknolojisi sayesinde, adımınızda ekstra destek sağlayarak, ayaklarınızın her adımda rahatlamasını sağlar.

Ayakkabının üst kısmında sentetik malzeme kullanılmıştır ve ayağınıza tam oturarak istikrarlı bir duruş sunar.

Hava akışını arttıran ve terlemeyi önleyen file detayları mevcuttur.

Yüksek performanslı aktiveteler için idealdir.

Belirli oranda geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiştir.

Normal kalıptır.

Bağcıklı tasarıma ve özel file sayaya sahiptir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim."

"Tam numara. Ayağa tam oturuyor. Çok kaliteli."

Bu içerik 26 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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