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Fiyatı 1703 TL'ye düştü! Adidas beyaz spor ayakkabıda 425 TL indirim

26.06.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürüyüşte, koşuda, sporda, kısacası günün her anında sizi yarı yolda bırakmayacak bir spor ayakkabıya ihtiyacınız varsa işte kaçırılmayacak bir fırsat önerisi karşınızda: Adidas CourtJam Control M Unisex Ayakkabı'da 425 TL indirim sizleri bekliyor! Hafif ve rahat tasarımıyla bir kez giyenlerin gözdesi olan bu ayakkabıyla tanışmak için sınırlı zaman var. İşte detaylar!

Fiyatı 1703 TL'ye düştü! Adidas beyaz spor ayakkabıda 425 TL indirim

Ayakkabı tutkunları buraya! Adidas'ın file detaylı beyaz ayakkabısıyla yaz kombinlerinize sportif bir şıklık katmaya ne dersiniz? İster egzersiz yaparken isterseniz arkadaş buluşmalarında, kısa yürüyüşlerde ya da koşuda giyebileceğiniz bu ayakkabıyla rahatlığı ve şıklığı bir arada yaşayabileceksiniz. Ayaktaki hava akışını arttıran file detaylarına sahip ve ayağınıza tam oturan bu ayakkabıdaki indirim fırsatını kaçırmayın, performansınızı en üst seviyeye taşıyın!

Ayağınıza konfor, tarzınıza şıklık: Adidas CourtJam Control M Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-06-26T151257.300

Ürün özellikleri

  • Dış tabanı dayanıklı kauçuk malzemeden yapılmıştır ve her türlü zeminde çekiş sağlar.
  • Denge sağlayan TPU orta taban parçası ve orta tabanında bulunan Bounce teknolojisi sayesinde, adımınızda ekstra destek sağlayarak, ayaklarınızın her adımda rahatlamasını sağlar.
  • Ayakkabının üst kısmında sentetik malzeme kullanılmıştır ve ayağınıza tam oturarak istikrarlı bir duruş sunar.
  • Hava akışını arttıran ve terlemeyi önleyen file detayları mevcuttur.
  • Yüksek performanslı aktiveteler için idealdir.
  • Belirli oranda geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiştir.
  • Normal kalıptır.
  • Bağcıklı tasarıma ve özel file sayaya sahiptir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim."

  • "Tam numara. Ayağa tam oturuyor. Çok kaliteli."
Ürünü İncele

Bu içerik 26 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Günün fırsatlarını görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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