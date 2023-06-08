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Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma spor ayakkabılarda %40'a varan indirim

07.06.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konfor, kalite, dayanıklılık, tasarım, kullanım amacı bir spor ayakkabıyı tercih ederken göz önünde bulundurmamız gereken en temel unsurlar arasında yer alıyor. Tüm bunları bir araya getiren ve her kullanım amacına uygun spor ayakkabılar üreten öncü spor giyim markası Puma'da, en sevilen modellerinde %40'a varan indirim başlattı! Siz de rahat, sportif, kaliteli tasarımlarıyla ayaklarınızı ve kendinizi şımartmak isterseniz, yapmanız gereken belli! Haydi birbirinden güzel modelleri keşfedelim.

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma spor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Spor ayakkabılar, spor aktivitelerinin yanı sıra günlük hayatta da sıklıkla tercih ediliyor. Çoğu kişi spor ayakkabıları jean, elbise, etek, kanvas pantolon ve daha birçok kıyafetle kombinleyerek rahat ve şık bir görünüm elde ediyor. Özellikle yaz aylarında spor ayakkabıların kullanımı daha da artıyor. Bu yıl sokak modasının yükselen yıldızı olan sneakerlar ve spor ayakkabılar birbirinden havalı modellerle moda severlerin beğenisine sunuluyor. Spor ayakkabı denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Puma da en trend modelleri spor giyim tutkunlarıyla buluşturuyor. Puma ayakkabıların rahatlığıyla bir kez tanışan tercihini hep Puma'dan yana yapıyor. Siz de Puma'nın en havalı modellerine uygun fiyatlarla sahip olmak isterseniz %40'a varan indirimleri mutlaka keşfetmelisiniz. Sizin için en sevilen indirimli modelleri seçtik!

PUMA Playmaker Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-06-07T165112.521

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayağıma tam oturdu, herhangi bir sıkışma veya ağrı yapmadı. Topuk desteğiyle de çok rahat bir koşu deneyimi yaşattı."

  • "Görsel olarak da oldukça şık duruyor. Farklı renk seçenekleriyle hem antrenman hem de günlük kullanımda tercih edilebilir."
Ürünü İncele

PUMA Herren Court Ultra Sneaker

Adsız tasarım - 2023-06-07T165230.497

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat/performans açısından oldukça başarılı bir ürün. Kalitesi ve dayanıklılığı ile uzun yıllar kullanabileceğim bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum."

  • "İç tabanı oldukça konforlu ve ayağıma tam uydu. Topuk desteği sayesinde uzun yürüyüşlerde bile ağrısız bir deneyim yaşadım.""
Ürünü İncele

PUMA Unisex Yetişkin Puma Club Düşük Boot

Adsız tasarım - 2023-06-07T164716.556

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok memnun kaldım."

  • "43 numara giyiyorum ve tam oldu. Malzeme kalitesi gerçekten güzel duruyor. İç tabanı soft foam. Bence bu fiyata kaçırmamak lazım. Krem siyah olanı aldım."
Ürünü İncele

PUMA Herren Court Ultra Lite Sneaker

Adsız tasarım - 2023-06-07T165000.684

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı oldukça konforlu ve hafif. Günlük kullanımda rahatlıkla tercih edebileceğim bir model."

  • "Çok beğendim."
Ürünü İncele

PUMA Club Retro Prep Low Boot Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2023-06-07T164527.583

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok şık ve kaliteli bir ayakkabı. Hiç düşünmeden alabilirsiniz. Normalde 43 giyen birisi olarak yorumlardan ötürü 44 aldım ve tam oldu."

  • "Ürün kesinlikle çok güzel, sağlam. Bayan için de erkek için de gayet hoş bir ürün. Tereddüt etmeyin ben pişman olmadım."
Ürünü İncele

Bu içerik 8 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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