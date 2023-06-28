Apple Watch'a servet ödemek istemeyenlerin tercih edebileceğini akıllı saatler

Bildirimleri kontrol edebildiğimiz, kalp atış hızı gibi sağlık ölçümleri yapabildiğimiz akıllı bileklik ve saatler günlük hayattaki en büyük yardımcılarımızdan biri olmaya başladı. Teknik özellikleri ve göz alıcı dizaynıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Apple Watch’lar bu kategorinin en beğenilen modellerini sunuyor. En az onun kadar şık ve kullanışlı akıllı saat tasarımları bulabilmek de elbette mümkün! Gelin, Apple Watch'lardan çok daha uygun fiyatlı akıllı saatleri inceleyelim.

1. Hızlı şarj ile zaman kazanın: Samsung Galaxy Watch 5 | 44 mm Akıllı Saat

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Samsung Galaxy Watch 5 44 mm Akıllı Saat, Apple Watch'ı aratmayan özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor! Gelişmiş uyku takibi teknolojisi sayesinde uyku rutininizi takip edebiliyorsunuz. Optik Kalp Atışı Hızı, Elektrik Kalp ve Biyoelektrik Empedans Analizi'ni kontrol etme özellikleri de sağlığınız için verileri topluyor. Üstelik hızlı şarj özelliğiyle yaklaşık bir buçuk saat içerisinde kendini şarj ediyor, son sürat güne devam etmenizi sağlıyor.

2. Uygun fiyatlı ve kaliteli bir seçim: Huawei Watch Fit 2

Bir akıllı saatte bulunması gereken arama yanıtlama, müzik kontrolü gibi özellikler burada! On günlük pil ömrüyle günlerce bileğinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Huawei Watch Fit 2; sağlıklı bir yaşam için SpO2, kalp atış hızı, uyku ve stres değerlerinizi kontrol etmenize yardımcı oluyor. Sağlığınızı düşünen bu ürün, son derece uygun fiyatlı. Kullananların tavsiye ettiği bu saatle tanışmanın tam zamanı!

3. Kendi stilinizi kendiniz yaratın: Xiaomi Redmi Watch Lite 2

Rengârenk kayış seçenekleriyle sunulan Xiaomi Redmi Watch Lite 2 ile kendi stilinizi kendiniz yaratırken akıllı saatinizin sahip olmasını beklediğiniz teknik özellikleri de deneyimleyebilirsiniz. 17 spor modu ve 10 günlük pil ömrüyle antrenmanlarınızı aksatmadan akıllı saatiniz ile takip edebileceksiniz. 1,55 inç'lik dokunmatik ekranı sayesinde menüleri rahatlıkla görebileceğinizi de belirtelim. Birbirinden güzel özellikleriyle beğeninizi kazanacak bu saati kaçırmayın!

4. Sporcuların tercihi: Suunto 3 Granite Red Akıllı Saat

Geniş dokunmatik ekranıyla göz dolduran Suunto 3 Granite Red Akıllı Saat, benzersiz dizaynıyla da teknoloji severleri büyülüyor. Hem elegant hem sportif bir tasarıma sahip olan akıllı saat, çoğu sporcunun gözdesi olmayı da başarıyor! Eğer siz de hem fonksiyonel hem zarif bir ürün arıyorsanız bu akıllı saat tam da aradığınız ürün olabilir!

5. Zamanın gerisinde kalmayın: LEMFO LEMP SmartWatch Akıllı Saat

Mobil cihazlarınızla uyumlu, sportif görünümlü bir akıllı saatle tanışmaya hazır mısınız? LEMFO LEMP SmartWatch Akıllı Saat'in sunduğu GPS, yüz tanıma gibi özellikleri ile dikkatleri çekiyor. Saat, sorunsuz ve kolay bir kullanım vadediyor. 1 GB RAM'i ve 16 GB'lık ROM'u ile hızlı çalışan bu akıllı saat ile asla zamanın gerisinde kalmayacaksınız!

6. Sadeliğin yenilikçi teknoloji ile buluşması: Amazfit Akıllı saat GTR 2e GPS

Sadelik ve yenilikçi teknoloji bu saatte buluştu! Amazfit Akıllı saat GTR 2e GPS'in çok fonksiyonlu yapısında yepyeni teknolojiler sizi bekliyor. Minimalist dizaynı sayesinde etkileyici bir görünümü olan bu üründe spora ayırdığınız zamanı en kaliteli şekilde değerlendirmenizi sağlayacak koşu, yüzme, bisiklet sürme gibi modların yanı sıra uyku ve stres takibi yapabileceğiniz özellikler de bulunuyor. Fiyatı düşük, performansı yüksek bir akıllı saat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

7. Sade ve şık: Daniel Klein Akıllı Saat Unisex

Aktif arama ve konuşma modu ile günlük işlerinizin takibi için Daniel Klein Akıllı Saat Unisex, en güzel alternatiflerden biri olabilir. Eğer iOS ve Android uyumlu olan bluetooth bağlantısı sayesinde gelen aramayı kabul etmek, alarm kurmak istiyor ve telefonunuzu bulmak gibi basit komutları gerçekleştirebilmek istiyorsanız bu akıllı saat modeli tam size göre!

8. Altı günlük şarj ömrüyle: Fitbit Versa 4 Akıllı Saat

Fitbit Versa 4 Akıllı Saat, sporunuzu aksatmayın diye egzersiz ve sağlık durumunuzu takip ederken fitness temponuzu ayarlamanıza yardımcı olmak için her zaman sizinle! Üstelik Fitbit uygulamasındaki sağlık ölçümleri paneli ile nabız, solunum hızı gibi ölçümlerin takibini kolayca yapabilirsiniz. iOS ve Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonlar ile uyumlu olması da avantajlı yanlarından biri. Bu ürünü aldığınıza pişman olmayacaksınız!

9. Tasarımıyla kendine hayran bırakan: GGZZ Akıllı Saat

Tasarımıyla kendine hayran bırakan GGZZ Akıllı Saat, sporla ilgilenenlerin de tercih ettiği bir ürün. Egzersiz esnasında mesafeyi, kalp atış hızınızı ve yaktığınız kalorileri takip edebileceğiniz bu ürün, ergonomik tasarımı sayesinde son derece konforlu. SMS ve uygulama mesajları hakkında bildirimler alabilen akıllı saatiniz sayesinde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz sıra dışı bir deneyime hazır olun!

10. Teknolojinin estetikle buluşması: MoreJoy Akıllı Saat

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Tansiyon ve nabız ölçerli, unisex bir akıllı saat olan bu ürün hem iOS hem Android uyumlu! Vücut sıcaklığı monitörü ve sensörü gün içerisinde fiziksel durumunuz hakkında bilgi veriyor. Uzaktan kamera deklanşörü fotoğraf çekerken pratik bir çözüm sunuyor. Metin mesajları ve çağrıları izleme gibi özellikleri de bulunduğu için MoreJoy Akıllı Saat, sizin için doğru bir seçim olabilir!

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