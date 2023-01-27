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Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman da estetik harikası çıktı! Meğer efsane dizide de rol almış

27.01.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Pelin (Pelo) karakterini canlandıran oyuncu Buçe Buse Kahraman değişimiyle gündem oldu. Pelo Yalı Çapkını dizisinde hem seviliyor hem de çok tepki alıyor. Ferit Korhan ile aralarında geçenler yüzünden seyirci kendisine tepkili. Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan'ın vazgeçemediği sevgilisi Pelo'yu canlandıran güzel oyuncu ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman da estetik harikası çıktı! Meğer efsane dizide de rol almış

Buçe Buse Kahraman nam-ı diğer Yalı Çapkını Pelo, dizideki performansının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarla da adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncunun Yalı Çapkını'ndan önce de farklı yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Çarpışma, Yasak Elma gibi efsaneleşen dizilerde rol alan Buçe Buse Kahraman, adından daha da söz ettirecek gibi görünüyor.

O DA ESTETİKLİ ÇIKTI

Buçe Buse Kahraman, doğal güzel sanılan oyunculardan biriydi. Fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Güzel oyuncu da estetik güzellerinden. Burnunundan operasyon geçirdiği ve yüzünde birçok noktada botoks uygulaması yaptırdığı fark ediliyor.

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ÇARPIŞMA VE YASAK ELMA'DA DA OYNAMIŞ

Yalı Çapkını'nın Pelo'sunun bu diziden önce farklı yapımlarda da rol aldığı ortaya çıktı. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Çarpışma dizisinde de oynamış. Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, polis rolünde.
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2019 yılında Yasak Elma dizisinde de rol aldığı ortaya çıkan Buçe Buse Kahraman, fenomen dizide Halit Argun'un kızı Lila olarak karşımıza çıkmış.

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SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yalı Çapkını dizisiyle adından epey söz ettiren başarılı genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, sosyal medyada gündem olmuş durumda. Hatta o kadar konuşuldu ki ''dizinin başrolü artın Pelin mi?'' gibi konularla ilgili haberler çıkmaya başladı.

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İzleyiciler sosyal medya hesaplarından oyuncu için birçok yorumda bulundu. Başarısı takdir edildi.

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