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Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ı görenler gözlerine inanamadı! Meğer Yasak Elma'dan önce...

28.02.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Pelo karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Son olarak estetiksiz hali çok konuşulan ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman, Yasak Elma'dan önce rol aldığı yapımlardaki hali ile görenleri şaşırttı. İşte güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar ve estetiksiz halleri...

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ı görenler gözlerine inanamadı! Meğer Yasak Elma'dan önce...

Star TV'nin sevilen dizisinde Yalı Çapkını'nda Pelo karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman gündemden düşmüyor. Pelo'nun ilerleyen bölümlerde yaşayacağı olaylar ise şimdiden merak konusu oldu.

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Rolünden dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere şaşırdığını belirten ünlü oyuncu, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu vurguladı. Buçe Buse Kahraman'ı magazin manşetlerine taşıyan tek konu da bu değil.

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DOĞAL GÜZEL SANILIYORDU: ESTETİKLİ ÇIKTI!

Doğal güzel sanılan başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman, estetikli olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girmişti.

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Ünlü oyuncunun operasyon geçirmeden önce yer aldığı projelerindeki halleri sevenlerinin gözünden kaçmadı.

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GÖRENLER BİR DAHA BAKTI

Yasak Elma'da Lila karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın Çarpışma dizisindeki estetiksiz halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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DEĞİŞİMİN BÖYLESİ...

2017 yılında vizyona giren Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu ile oynayan ünlü oyuncu yeniden gündem oldu.

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YALI ÇAPKINI'NIN PELO'SU BUÇE BUSE KAHRAMAN GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR!

Ünlü oyuncu bir süre daha gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

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