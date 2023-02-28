Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ı görenler gözlerine inanamadı! Meğer Yasak Elma'dan önce...

Star TV'nin sevilen dizisinde Yalı Çapkını'nda Pelo karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman gündemden düşmüyor. Pelo'nun ilerleyen bölümlerde yaşayacağı olaylar ise şimdiden merak konusu oldu.
Rolünden dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere şaşırdığını belirten ünlü oyuncu, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu vurguladı. Buçe Buse Kahraman'ı magazin manşetlerine taşıyan tek konu da bu değil.
Doğal güzel sanılan başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman, estetikli olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girmişti.
Ünlü oyuncunun operasyon geçirmeden önce yer aldığı projelerindeki halleri sevenlerinin gözünden kaçmadı.
Yasak Elma'da Lila karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın Çarpışma dizisindeki estetiksiz halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
2017 yılında vizyona giren Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu ile oynayan ünlü oyuncu yeniden gündem oldu.
Ünlü oyuncu bir süre daha gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.