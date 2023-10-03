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Yalı Çapkını'nın Pelo'suydu! Buçe Buse Kahraman'ın eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı

03.10.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle adından sıkça söz ettiren Buçe Buse Kahraman dizinin ikinci sezonunda kadrodan ayrıldı. Dizideki karakteri sebebiyle çok sevilmeyen Buçe Buse Kahraman şimdi de eski haliyle gündem oldu. Güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimini görenler çok şaşırdı.

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Pelo karakteriyle dikkat çeken Buçe Buse Kahraman ikinci sezonda dizinin kadrosunda yer almadı. Dizideki rolü ile sık sık eleştirilen Buçe Buse Kahraman şimdi de eski haliyle sosyal medyanın gündeminde. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

Buçe Buse Kahraman 6

Buçe Buse Kahraman'ın eski yıllar ait ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi çok konuşuldu.

Buçe Buse Kahraman eski hali

Ünlü oyuncunun eski haline; 'Ne kadar değişmiş', 'Görünce çok şaşırdım', 'Bu nasıl değişim', 'Her hali güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Buçe Buse Kahraman ESKİ HALİ 2

1 Nisan 1996 yılında İzmir'de doğan Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı.

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İlk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa adım attı.

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Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteri ile adını duyuran Buçe Buse Kahraman son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol aldı.

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