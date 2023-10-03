Yalı Çapkını'nın Pelo'suydu! Buçe Buse Kahraman'ın eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Pelo karakteriyle dikkat çeken Buçe Buse Kahraman ikinci sezonda dizinin kadrosunda yer almadı. Dizideki rolü ile sık sık eleştirilen Buçe Buse Kahraman şimdi de eski haliyle sosyal medyanın gündeminde. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

Buçe Buse Kahraman'ın eski yıllar ait ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi çok konuşuldu.

Ünlü oyuncunun eski haline; 'Ne kadar değişmiş', 'Görünce çok şaşırdım', 'Bu nasıl değişim', 'Her hali güzel' gibi yorumlar yapıldı.

1 Nisan 1996 yılında İzmir'de doğan Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı.

İlk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa adım attı.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteri ile adını duyuran Buçe Buse Kahraman son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol aldı.



