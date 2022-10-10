Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Yerli Bella Hadid''

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirveye oturdu. Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun iç çamaşırsız paylaşımına yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, Afra Saraçoğlu'nun cesur paylaşımına ''Yerli Bella Hadid'' ve ''Dizideki haliyle alakası yok'' gibi yorumlarda bulundu.

Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle, ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile uzun soluklu bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kendisini Özcan Deniz'in keşfettiğini söyleyen Afra Saraçoğlu; Öğretmen, Kötü Çocuk ve Kardeş Çocukları gibi dizilerde rol aldı.

Instagram'da 4 buçuk milyon takipçisi bulunan Afra Saraçoğlu, cesur pozlarıyla beğeni topluyor.



