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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Yerli Bella Hadid''

10.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle ekranlara dönen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla beğeni topladı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Yerli Bella Hadid''

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirveye oturdu. Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun iç çamaşırsız paylaşımına yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, Afra Saraçoğlu'nun cesur paylaşımına ''Yerli Bella Hadid'' ve ''Dizideki haliyle alakası yok'' gibi yorumlarda bulundu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle, ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Yerli Bella Hadid''

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile uzun soluklu bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Yerli Bella Hadid''

Kendisini Özcan Deniz'in keşfettiğini söyleyen Afra Saraçoğlu; Öğretmen, Kötü Çocuk ve Kardeş Çocukları gibi dizilerde rol aldı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Yerli Bella Hadid''

Instagram'da 4 buçuk milyon takipçisi bulunan Afra Saraçoğlu, cesur pozlarıyla beğeni topluyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Yerli Bella Hadid''

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Yerli Bella Hadid''

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sütyensiz pozuna yorum yağdı! ''Yerli Bella Hadid''


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