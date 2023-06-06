Yalı Çapkını'nın Seyran'ıyla fotoğraf paylaşmayınca tepki çekmişti! Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yanıt gecikmedi

Star TV'de yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin sezon finaline sadece günler kaldı. Sezon finali bölümünün çekimleri için Gaziantep'e giden Gülseren Budayıcıoğlu da setten kareleri takipçileriyle paylaştı.

Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını'nın "Seyran"ı Afra Saraçoğlu ile fotoğraf paylaşmayınca sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Budayıcıoğlu'na 'Afra neden yok?', 'Seyran'sız olmaz', 'Sadece neden Mert ile fotoğraf geldi?' gibi yorumlar yapıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tüm bu eleştirilere kayıtsız kalamayan Budayıcıoğlu yeni bir açıklama yaparak Afra Saraçoğlu ile neden fotoğraf çekinmediğini açıkladı.

"AFRA BENİM KIYMETLİM"

Saraçoğlu'nun sette çekilen görüntüsünü paylaşan Gülseren Budayıcıoğlu, ''Arkadaşlar, yorumlarınız için teşekkürler ama çok kızmışsınız bana… 'Afra neden yok?' demişsiniz. Demek Afra’yı bu kadar çok seviyorsunuz. Buna ben de çok memnun oldum çünkü Afra benim kıymetlim… O gün Afra’nın çekimleri vardı ve ben de yanındaydım ama kızcağız öyle zorlandı ki, elinde süpürge ve hortum yerleri yıkıyordu ve çekim tekrar tekrar yapılıyordu. Bir de ben onu yormak istemedim.

Yakında "Yalı Çapkını" gecesinde yine beraberiz. Bu sefer de Afra ile fotoğraf çektireceğim. Oyuncularımızın hepsi mükemmel bence, sizce de öyle değil mi? İyi geceler, çok sevgiler…'' ifadelerini kullandı.

