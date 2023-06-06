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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ıyla fotoğraf paylaşmayınca tepki çekmişti! Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yanıt gecikmedi

Yalı Çapkını'nın Seyran'ıyla fotoğraf paylaşmayınca tepki çekmişti! Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yanıt gecikmedi

06.06.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını her bölümüyle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi büyük sezon finali için gün sayıyor. Gülseren Budayıcıoğlu ortağı olduğu OGM Pictures'ın imza attığı Yalı Çapkını dizisinin Antep çekimlerine katıldı. Dizinin Ferit'i Mert Ramazan Demir ile fotoğrafını paylaşan Budayıcıoğlu'na Afra Saraçoğlu ile fotoğraf gelmeyince eleştiri yağdı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ıyla fotoğraf paylaşmayınca tepki çekmişti! Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yanıt gecikmedi

Star TV'de yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin sezon finaline sadece günler kaldı. Sezon finali bölümünün çekimleri için Gaziantep'e giden Gülseren Budayıcıoğlu da setten kareleri takipçileriyle paylaştı.

Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını'nın "Seyran"ı Afra Saraçoğlu ile fotoğraf paylaşmayınca sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Budayıcıoğlu'na 'Afra neden yok?', 'Seyran'sız olmaz', 'Sadece neden Mert ile fotoğraf geldi?' gibi yorumlar yapıldı.

gülseren mert

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tüm bu eleştirilere kayıtsız kalamayan Budayıcıoğlu yeni bir açıklama yaparak Afra Saraçoğlu ile neden fotoğraf çekinmediğini açıkladı.

afra saraçoğlu

"AFRA BENİM KIYMETLİM"

Saraçoğlu'nun sette çekilen görüntüsünü paylaşan Gülseren Budayıcıoğlu, ''Arkadaşlar, yorumlarınız için teşekkürler ama çok kızmışsınız bana… 'Afra neden yok?' demişsiniz. Demek Afra’yı bu kadar çok seviyorsunuz. Buna ben de çok memnun oldum çünkü Afra benim kıymetlim… O gün Afra’nın çekimleri vardı ve ben de yanındaydım ama kızcağız öyle zorlandı ki, elinde süpürge ve hortum yerleri yıkıyordu ve çekim tekrar tekrar yapılıyordu. Bir de ben onu yormak istemedim.

Yakında "Yalı Çapkını" gecesinde yine beraberiz. Bu sefer de Afra ile fotoğraf çektireceğim. Oyuncularımızın hepsi mükemmel bence, sizce de öyle değil mi? İyi geceler, çok sevgiler…'' ifadelerini kullandı.

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