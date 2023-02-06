Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan deprem isyanı! 'Çok üzgün ve öfkeliyim'

Ünlü oyuncu Beril Pozam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Deprem kader değil' diyerek yaşanan felakete sitem etti.

''BÖYLE BİR FELAKETİN...''

Beril Pozam, Türkiye'nin Güney Doğu bölgesine bir kabus gibi çöken deprem hakkında şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüm ve aynı zamanda öfkeliyim. Böyle bir felaketin kimsenin başına gelmemesini dilerdim. Deprem kader değil. Allah'tan bütün kayıplarımız için rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yalnız değilsiniz, birlikteyiz.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da büyük kayıplara yol açtı. Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremde, toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti.



