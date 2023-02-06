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  4. Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan deprem isyanı! 'Çok üzgün ve öfkeliyim'

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan deprem isyanı! 'Çok üzgün ve öfkeliyim'

06.02.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa gibi Güney Doğu illerinde yaşanan 7.4'lük depremle Türkiye adeta felaketi yaşadı. Magazin camiasını da derinden sarsan depreme Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam da sessiz kalamadı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan deprem isyanı! 'Çok üzgün ve öfkeliyim'

Ünlü oyuncu Beril Pozam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Deprem kader değil' diyerek yaşanan felakete sitem etti.

''BÖYLE BİR FELAKETİN...''

Beril Pozam, Türkiye'nin Güney Doğu bölgesine bir kabus gibi çöken deprem hakkında şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüm ve aynı zamanda öfkeliyim. Böyle bir felaketin kimsenin başına gelmemesini dilerdim. Deprem kader değil. Allah'tan bütün kayıplarımız için rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yalnız değilsiniz, birlikteyiz.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan deprem isyanı! 'Çok üzgün ve öfkeliyim'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da büyük kayıplara yol açtı. Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremde, toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti.

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