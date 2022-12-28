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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan şaşırtan itiraf! 'Canımı acıtıyor...'

28.12.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Suna karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Beril Pozam, Onedio YouTube kanalında sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu, Yalı Çapkını hakkındaki bilinmeyenleri anlattı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan şaşırtan itiraf! 'Canımı acıtıyor...'

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Beril Pozam, dizide gerçek bir hayat hikayesi işlendiği için çekimlerde zaman zaman duygusal dakikalar yaşadığını itiraf etti.

''İNSANIN BİR YERİNE DOKUNUYOR''

Beril Pozam, ''Bazı sahnelerde role hazırlanırken bir sürü insanla sohbet etme fırsatı buldum ve onların hikayelerini dinledim. Bazı sahneler birebir yaşanmış hikayeler oluyor. O anları oynamak ya da oynandığını görmek, biraz canımı acıtıyor ama genel olarak zaten iyi yazılan her metin, insanın bir yerine dokunuyor'' dedi.

Güzel oyuncu Beril Pozam'dan Yalı Çapkını itirafı: Biraz canımı acıtıyor

''ALLAH SUNA'YA SABIR VERMİŞ''

Suna ve Seyran kardeşliği hakkında da konuşan Beril Pozam, ''Yaşadıkları durum çok zor. Ben Suna gibi dayanabilir miydim? Bir fikrim yok, Allah Suna'ya sabır vermiş, güç vermiş. Bütün kötülüğün ve karanlığın arasında kendini sağlam tutabilmiş. Suna'nın bu dünyada güçlü bir şekilde yaşıyor olması beni mutlu ediyor'' ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu Beril Pozam'dan Yalı Çapkını itirafı: Biraz canımı acıtıyor

''ÇAPKIN BİRİ BANA ÇEKİCİ GELMEZ''

''Çapkın biriyle aşk yaşar mısın?'' sorusunu da yanıtlayan Beril Pozam, ''Güven arayan bir insanım. Kaygılandığım bir yerde durmam. Çapkın biri bana çekici bile gelmez'' diyerek sadakate değer verdiğini belirtti.

Güzel oyuncu Beril Pozam'dan Yalı Çapkını itirafı: Biraz canımı acıtıyor

En sinir olduğu şeyin aptal yerine konulmak olduğunu söyleyen yıldız, ''Hepimizin bir zeka seviyesi, duyguları, tecrübe ettikleri var. Bunu hiçe sayan tiplere sinir oluyorum, her defasında da bozarım onları, avlarım'' dedi.

Güzel oyuncu Beril Pozam'dan Yalı Çapkını itirafı: Biraz canımı acıtıyor


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