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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkını gören şaştı kaldı! Masumlar Apartmanı'nın yakışıklı yıldızıymış

13.12.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını 'Suna' karakteriyle öne çıkan isim Beril Pozam'ın gizli aşkı ortaya çıktı. Beril Pozam'ın uzun yıllardır devam eden aşkını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pozam'ın büyük aşkı meğer Masumlar Apartmanı'nın yakışıklı yıldızıymış...

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkını gören şaştı kaldı! Masumlar Apartmanı'nın yakışıklı yıldızıymış

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Suna' rolüyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Beril Pozam'ın sır gibi sakladığı sevgilisi Masumlar Apartmanı dizisinin yakışıklı oyuncusu çıktı. Bakın o hangi ünlü oyuncuymuş...

SIR GİBİ SAKLADIĞI AŞKI ÜNLÜ OYUNCU ÇIKTI

Ünlü oyuncu Beril Pozam, Star Tv'nin iddialı yapımlarından biri olan Yalı Çapkını'nda 'Suna' karakterine hayat veriyor.

beril pozam sevgilisi

Özel hayatını paylaşmamayı tercih eden Beril Pozam'ın gizli aşkı Trt 1'in reyting rekoarları kıran dizisi Masumlar Apartmanı dizisinde 'Esat' rolüne can veren Uğur Uzunel çıktı.

beril pozam sevgilisii

Uğur Uzunel ve Beril Pozam, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde birlikte rol almışlardı. Çiftin bu tanışmadan sonra beraberlikleri başlamış oldu.

beril pozam uğur uzunel

Birçok ünlü yapımda yer alan ünlü oyuncu Uğur Uzunel'in, Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlamıştır.

beril pozam hamam sahnesi

HAMAM SAHNESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yalı Çapkını'nın ilk bölümünde Beril Pozam'ın yer aldığı hamam sahnesi, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Güzel oyuncu, görücüleri karşısında çıplak kaldığı sahne nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Bunlar nasıl sahneler, hala hamamda kız mı bakılıyormuş!'' ve ''Bizim dizilerimizde kadınlarımız neden bu kadar değersiz'' gibi yorumlarda bulunmuştu.

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