Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın sevgilisi Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen ismi çıktı

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran oyuncu Beril Pozam, özel hayatıyla da gündemde.

Dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncunun sevgilisi de aslında kendisi gibi oyuncu. İşte Pozam'ın çok merak edilen sevgilisi... Hikayesini yine Gülseren Budayıcıoğlu'nu kaleme aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel, Pozam ile uzun süredir birliktelik yaşıyor.



Uğur Uzunel ve Pozam, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde birlikte rol almışlardı.





