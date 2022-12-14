MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın sevgilisi Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen ismi çıktı

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın sevgilisi Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen ismi çıktı

14.12.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekorları kıran iddialı dizisi Yalı Çapkını'nda Suna karakterini canlandıran Beril Pozam, başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Pozam'ın uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın sevgilisi Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen ismi çıktı

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran oyuncu Beril Pozam, özel hayatıyla da gündemde.

Ekran görüntüsü 2022-12-14 145019

Dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncunun sevgilisi de aslında kendisi gibi oyuncu. İşte Pozam'ın çok merak edilen sevgilisi... Hikayesini yine Gülseren Budayıcıoğlu'nu kaleme aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel, Pozam ile uzun süredir birliktelik yaşıyor.
Ekran görüntüsü 2022-12-14 144929

Uğur Uzunel ve Pozam, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde birlikte rol almışlardı.

Ekran görüntüsü 2022-12-14 144913

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ezel'in Kerpeten Ali'siydi! Yeni imajı inanılmazEzel'in Kerpeten Ali'siydi! Yeni imajı inanılmaz
'Sevgilim aynı zaman içinde beş kişiyle...' itirafına Hasan Can'dan bomba yorum! 'Kız iyi ki seni tren yapmış...''Sevgilim aynı zaman içinde beş kişiyle...' itirafına Hasan Can'dan bomba yorum! 'Kız iyi ki seni tren yapmış...'
Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"
Anahtar Kelimeler:
Uğur Uzunel beril pozam yalı çapkını Oyuncu karakteri tekindor

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?

Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.