Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'in son pozlarına beğeni yağdı! Serenay Sarıkaya kayıtsız kalamadı

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nında hayat verdiği Ferit karakteriyle dikkat çeken Mert Ramazan Demir başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla adından söz ettiriyor.
25 yaşındaki yakışıklı oyuncu 'küçük kasım' notunu düştüğü pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı.
Demir'in 4 milyondan fazla takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Mert Ramazan Demir'in bu pozlarına Aile dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya'da kayıtısz kalamadı. Sarıkaya, Demir'e 'Müthiş' yorumunda bulundu.