MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'in son pozlarına beğeni yağdı! Serenay Sarıkaya kayıtsız kalamadı

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'in son pozlarına beğeni yağdı! Serenay Sarıkaya kayıtsız kalamadı

18.11.2023 10:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Mert Ramazan Demir sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim 'Küçük kasım' notunu düştüğü pozlarıyla beğeni topladı. Demir'in pozlarına Serenay Sarıkaya kayıtsız kalamadı.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nında hayat verdiği Ferit karakteriyle dikkat çeken Mert Ramazan Demir başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla adından söz ettiriyor.

25 yaşındaki yakışıklı oyuncu 'küçük kasım' notunu düştüğü pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Mert Ramazan Demir 1

Demir'in 4 milyondan fazla takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mert Ramazan Demir 2

Mert Ramazan Demir'in bu pozlarına Aile dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya'da kayıtısz kalamadı. Sarıkaya, Demir'e 'Müthiş' yorumunda bulundu.

Mert Ramazan Demir 3

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozlarına yorum yağdı! Zayıflığı dikkat çekti Bikinili pozlarına yorum yağdı! Zayıflığı dikkat çekti
Haklarında bir suçlama daha! Yaralama suçundan dava açıldıHaklarında bir suçlama daha! Yaralama suçundan dava açıldı
Kısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'tan haber varKısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'tan haber var
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya yalı çapkını sosyal medya Oyuncu ferit yaşında
En Çok Okunan Haberler
Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Gerçeği vatandaşlar ortaya çıkardı! Polise böyle yalvardı: 'Abi bana böyle demedi'

Gerçeği vatandaşlar ortaya çıkardı! Polise böyle yalvardı: 'Abi bana böyle demedi'

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

Hesap makinelerini hazırlayın! Merkez Bankası yeni sinyali verdi

Hesap makinelerini hazırlayın! Merkez Bankası yeni sinyali verdi

Süper Lig ekibini mi satın alıyor?

Süper Lig ekibini mi satın alıyor?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.