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Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

23.06.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını'nda hayat verdikleri Seyran ve Ferit karakterleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birlikte tatile çıktıkları ifşa edilmişti. Ünlü çift hakkında dudak dudağa görüntülerinin olduğu iddiaları da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşkın ilk görüntüleri yayınlandı. Dudak dudağa görüntüler soysal medyayı salladı.

Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığı iddiaları sık sık gündeme geliyordu. Ünlü çift her ne kadar arkadaş olduklarını söylese ve bu iddiaları yalanlasa da birlikte tatile çıktıkları görüntülenmişti.

Ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia daha ortaya çıktı ve Göcek'te teknede dudak dudağa fotoğraflarının çekildiği konuşulmaya başlandı.

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Bu fotoğraflar heyecanla beklenirken ilk görüntüler yayınlandı. Tv100'den Barış Ağıl'in haberine göre; teknede öpüşürken görüntülenen ikilinin aşkı da belgelenmiş oldu. Ünlü çiftin denizde birlikte yüzdükleri anda dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Hızla yayılan görüntülere; 'Çok güzeller', 'Neden sakladılar', 'Mert aldatıldı mı?', 'En baştan belliydi zaten' gibi yorumlar yapıldı.

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