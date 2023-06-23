Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığı iddiaları sık sık gündeme geliyordu. Ünlü çift her ne kadar arkadaş olduklarını söylese ve bu iddiaları yalanlasa da birlikte tatile çıktıkları görüntülenmişti.

Ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia daha ortaya çıktı ve Göcek'te teknede dudak dudağa fotoğraflarının çekildiği konuşulmaya başlandı.

Bu fotoğraflar heyecanla beklenirken ilk görüntüler yayınlandı. Tv100'den Barış Ağıl'in haberine göre; teknede öpüşürken görüntülenen ikilinin aşkı da belgelenmiş oldu. Ünlü çiftin denizde birlikte yüzdükleri anda dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Hızla yayılan görüntülere; 'Çok güzeller', 'Neden sakladılar', 'Mert aldatıldı mı?', 'En baştan belliydi zaten' gibi yorumlar yapıldı.

